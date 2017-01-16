Любитель трэш-метала «налетел» на тысячу рублей

Муромлянин разместил песню «Белые волки», включённую в Федеральный список экстремистских материалов. Как сообщает портал «Муром24», постановлением городского суда поклонника сверхэнергичного рока привлекли за это к административной ответственности и наказали штрафом в 1000 рублей.

В наступившем году это уже, кстати, второй случай, когда житель региона-33 был уличён в распространении экстремистских материалов. На днях, к примеру, фигурантом дела стал гороховчанин Владимир С., опубликовавший на своей страничке «ВКонтакте» запрещенную аудиозапись – песню «Дым» ультраправой группы «Грот». Та ранее была признана экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области.

Кстати, судя по судебной статистике, по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) чаще всего «горят» пользователи именно сети «ВКонтакте». Скажем, в 2015 году в России за посты и репосты во «ВКонтакте» к ответственности привлекли 119 человек. Для сравнения: за тот же период за пост на фейсбуке преследовали одного человека, а в «Одноклассниках» – трёх.

К сведению. В начале 2016 года все альбомы группы «Коррозия металла» были официально запрещены к продаже и удалены из популярных международных музыкальных сервисов Apple iTunes Store и Google Play Music.

Фото: http://www.justmedia.ru/upload/news/5562aa2978196443882472_600_400.jpg