Армянскую церковь во Владимире откроют спустя 10 лет

13 августа в 10.00 на улице Погодина, 10 областного центра будет совершен чин освящения храма и официальное открытие для прихожан Армянской церкви во имя Святого Григория Просветителя.

Она была заложена во Владимире в 2006 году. Храм, построенный на пожертвования активистов областной и городской диаспор, выполнен в традиционном армянском стиле, его высота составляет 37 м. Для облицовки храма ушло 250 тонн розового туфа – вулканического камня, который специально везли из Армении.

Авторами проекта церкви св. Григория Просветителя стали армянский архитектор Артак Гулян и епархиальный архитектор из Владимира Александр Трофимов, а над храмовой фреской Николая Чудотворца работали владимирские мастера Глеб Ростовцев и Юрий Анурин.

Строительство храма благословили митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, а со стороны Армянской Апостольской Церкви – Верховный Патриарх и Каталикос всех армян Гарегин II.

Прибывший на служение во Владимир настоятель церкви, иерей Гарник Лорецян рассказал, что службы в храме ведутся на древнеармянском языке – таковы канонические требования. Но прихожанам разъясняется суть родственных нашему православию молитв, а сам иерей посещает храмы Русской Православной Церкви. Первостепенная роль в принятии Арменией христианства принадлежит святому Григорию Просветителю, поэтому храм во Владимире назван в его честь.

Территория рядом с новым храмом благоустроена, сообщает владимирская мэрия. Здесь высажены цветники, установлено новое освещение и организована удобная парковка для прихожан, а жители микрорайона отмечают, что храм гармонично вписался в традиционную застройку улицы Погодина.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/upload/iblock/cd9/003.jpg