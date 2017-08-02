Меленковского грибника соседи спасать не торопятся

В эти минуты продолжается поиск пропавшего в меленковских лесах жителя деревни Новониколаевское – 62-летнего Вячеслава Васильевича Тарасова.

27 июля этого года он ушел в лес за грибами и пропал. Информация о ЧП в этот же день попала к добровольцам из поискового отряда «Лиза Алерт». В час ночи 28 июля они выехали из Москвы. До шести утра волонтеры были в пути, после чего сразу вышли на поиски. В составе экипажа был один старший, кинолог и два поисковика.

Ирина Салтыковская, куратор регионального поисково-спасательного отряда, комментируя ситуацию «Призыву», отметила активность и неравнодушие сотрудников МЧС, которые вместе с добровольцами расширили зону поиска.

– С нами работали ребята из МЧС под руководством начальник МПСГ, начальника ПСЧ 61, старшего лейтенанта внутренней службы Валерия Витальевича Карпова. Мы разбились на три группы. Работали на отклик, то есть пытались докричаться до потерявшегося и услышать ответ. Кроме того, чуть позже была установлена сирена. Около 16 часов нашли пакет с сигаретами, принадлежащий пропавшему, и следы. Отработка следов результата не дала, но благодаря находке определилась наиболее вероятная зона поиска, – рассказала она, не скрывая симпатий к сотрудникам МЧС, которые не жалели сил и связок, шли через бурелом, крапиву, заросли и звали криком «Дед», очень надеясь всё же услышать отклик…

Местные жители, по словам Ирины, к поиску односельчанина не присоединились. Но, как рассказала Ирина Салтыковская, в штаб поиска пришел сосед пропавшего. Посмотрел на чужаков в оранжевых одеждах с рациями и собаками и спросил, всё ли у них в порядке с головой.

– У нас в Меленковском районе нет добровольцев, и теперь, если честно, я понимаю, почему, – рассказала «Призыву» Ирина. – На нас смотрели как на сумасшедших, которые срываются ночью, от семьи и детей, и едут за 300 км искать и спасать совершенно неизвестного человека. Отправляют своих детей к родственникам и едут, отпрашиваются с работы и не смотрят на часы. Соседу мы ответили: «Может быть, у нас не всё в порядке с головой, но с совестью всё в норме! Мы называем это неравнодушием».

Сейчас поиск Вячеслава Васильевича Тарасова продолжается силами сотрудников МЧС и родственников пропавшего. «Лиза Алерт» работает в режиме информационной поддержки.

Мы также обращаемся ко всем с просьбой помочь найти человека!

фото: Yugs.ru