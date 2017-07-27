Пропавшего грибника нашли мёртвым спустя неделю

Сегодня стало известно, что житель посёлка Андреево (Судогодский район) 62-летний Владимир Диденко был найден мёртвым. Последний раз родные видели его 19 июля, он уехал за грибами в лес.

На сайте поискового отряда «Лиза Алерт» под листовкой с просьбой помочь найти потерявшегося грибника – теперь соболезнование родным и близким. Ирина Салтыковская, представитель волонтерского движения, с горечью отмечает: поиски Владимира Васильевича всколыхнули владимирцев и судогодцев.

– Во Владимирской области есть несколько районов, где нет волонтеров «Лизы Алерт». – посетовала Ирина Салтыковская. – Это как раз Судогодский район, а также Муромский и Гусь-Хрустальный. Здесь густые лесные массивы, и каждое лето блуждают грибники и ягодники. Просьба о помощи в поиске Владимира Диденко нашла отклик среди местных жителей. Мы благодарны за неравнодушие.

Но это, к сожалению, не решило проблемы: нам нужны волонтёры, готовые сотрудничать на постоянной основе, проходить обучение. Как показывает практика, наши обученные добровольцы могут и мобилизовать людей на поиск, и грамотно организовать сам поиск. Поэтому мы обращаемся ко всем владимирцам, жителям в первую очередь этих лесных районов с просьбой стать нашими добровольцами, – попросила Ирина Салтыковская.

Родные обратились к общественникам не сразу. Только на пятые сутки. В полиции заявление о пропавшем приняли на третий день.

Известно, что Владимира Диденко нашли за 15 км от дома. Как сообщили “Призыву” в пресс-службе УМВД по Владимирской области, на его тело наткнулся лесник и сразу сообщил в полицию. Признаков насильственной смерти на погибшем нет.

фото: Saint-petersburg.ru