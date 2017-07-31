В Клязьме утонул известный владимирский художник

В результате трагедии, о которой в субботу сообщил «Призыв», погиб известный владимирский художник. Прощание с 43-летним Алексеем Солодиловым состоится завтра, 1 августа, в 10 часов в Свято-Троицком храме Владимира (ул. Музейная, д.8).

Напомним, сообщение об исчезновении двух человек на реке Клязьме около деревни Суслово поступило около семи вечера 28 июля. Позже тело мужчины нашли, а 13-летнего подростка – нет.

Как рассказали в пресс-службе Следкома, в этот день на берегу реки Клязьмы отдыхали пятеро человек, в том числе двое мальчиков. Около 15 часов 30 минут 43-летний мужчина вместе с 12-летним сыном и его 13-летним другом на байдарке отправились на другой берег Клязьмы к песчаной косе, чтобы искупаться.

Спустя некоторое время отдыхающие услышали крики о помощи, на второй байдарке они сумели быстро добраться к месту нахождения детей и мужчины.

Выяснилось, что подростки и мужчина добрались до берега, причалили байдарку, 13-летний мальчик зашел в воду, попал в так называемую воронку и начал тонуть. Мужчина и его сын бросились спасать мальчика, но сильное течение буквально сносило их, 12-летний подросток ухватился за край байдарки и начал сильно кричать о помощи.

Мужчина продолжал нырять за тонущим подростком, но из-за сильного водоворота всё закончилось трагически: мужчина и 13-летний друг его сына утонули.

В настоящее время следствие детально оценивает обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692984567559398&set=gm.1371191049665201&type=3&theater и http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5631303/