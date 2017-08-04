Владимирский форпост на Клязьме отметит 865-летие

В 2017 году исполняется 865 лет основанию города Стародуба на Клязьме или иначе – Стародуба Кляземского. Этот город находился на месте нынешнего села Клязьминский Городок в 14 километрах от Коврова. Он был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году в качестве пограничной крепости, охранявшей водный путь по Клязьме на дальних подступах к столице княжества Владимиру.

Стародуб был уничтожен в марте 1609 года польскими интервентами и их пособниками во время Великой Смуты. Сегодня на его месте находится село Клязьминский Городок – центр сельского муниципального образования Ковровского района.

Юбилей – 865-летие старейшего населенного пункта Ковровского края решено сделать общерайонным праздником. Торжество состоится 26 августа в центре Клязьминского Городка, где пройдут выступления реконструкторов и творческих коллективов, различные конкурсы и массовые гулянья.

В предыдущий раз юбилей Стародуба с размахом отмечался летом 2002 года, когда древнему городу исполнилось 850 лет. Тогда на сельской площади был установлен белокаменный памятник работы столичного скульптора Павла Белана. На белом камне выбито изображение архангела и старого дуба – исторического герба Стародубского княжества (кстати, старый дуб сегодня является основой герба Ковровского района).

У этого обелиска и пройдут нынешние торжества. В них примут участие жители различных уголков Ковровского района, Коврова, а также, возможно, и ряда других территорий, входивших прежде в Стародубское княжество.

Например, на праздник в Клязьминский Городок собирается приехать группа жителей села Усолье соседнего Камешковского района во главе с сельской старостой Ниной Герасимовой. Это село прежде входило в состав удела князей Льяловских-Стародубских. Свое название оно получило по соляным варницам, где добывали соль для нужд всего Стародубского княжества.

К юбилейной дате приурочен выпуск новой книги «Стародуб на Клязьме и князья Татевы-Стародубские», авторами которой являются журналист и краевед Николай Фролов и директор Историко-краеведческого музея Ковровского района Элла Фролова. Обильно и красочно иллюстрированная книга рассказывает о многовековой истории этого стольного града, о стародубских князьях и Стародубском княжестве.

Особенно подробно говорится о забытой ветви стародубской династии – князьях Татевых, полтора столетия верно служивших России на ратной и иной государевой службе, в бывшей вотчине которых селе Павловское Ковровского района ныне устроен музей «Усадьба двух генералов».

Новое издание выходит при финансовом содействии администрации Ковровского района и павловского сельхозпредприятия «Муравия». Презентация книги состоится в рамках грядущего праздника.

Необходимость в подобном издании тем более велика, что предыдущая книга по истории Стародуба вышла ровно 20 лет назад, в 1997 году, и давно уже стала библиографической редкостью.

Фото: http://static.panoramio.com/photos/large/93605850.jpg