Лето вернется, но с купанием стоит подождать

Жители Центральной России, в том числе и Владимирской области, истосковались по-настоящему лету. Тёплых дней в этом году наперечёт.

Предстоящие два выходных, судя по прогнозу синоптиков, выдадутся действительно летними. Температура воздуха днём превысит отметку в +25°С.

При этом в региональном МЧС отмечают: дожди с грозами могут омрачить радость. Да и вода еще не прогрелась и далека до комфортных для купания значений. Температура воды + 17°С подойдет разве что людям закаленным.

Тем не менее, по мнению спасателей, даже с учётом капризной погоды, многие владимирцы в выходные устремятся к водоёмам. В связи с этим в чрезвычайном ведомстве просят не забыть о правилах безопасности.

Вода сейчас не просто холодная, гидрологическая обстановка также нетипична для июля.

«Этим летом обильные дожди свели на нет понятие «межень». На реках скорее состояние предпаводковое. Глубины значительны, течение сильнее, чем обычно. В привычных местах, где было мелко – сейчас довольно глубоко, изменился и рельеф дна. Это всё стоит учитывать тем, кто отважится искупаться в середине этого лета», – уточняют в пресс-службе регионального МЧС.

Стоит также помнить, что купаться следует только в официально разрешённых местах, а их немного. Об этом «Призыв» писал здесь.

От употребления спиртных напитков на отдыхе у водоема владимирцев просят воздержаться и внимательнее следить за детьми, не оставляя их одних ни на минуту.

“Несмотря на холодное лето, в настоящий период у нас произошло пять происшествий на воде с гибелью людей. В том числе погиб один ребенок. И я хотел бы обратиться ко всем, чтобы следили за своими детьми и не оставляли их одних у берегов водоемов”, – попросил владимирцев начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов.

Фото: http://nikatv.ru/public/user_upload/files/2016/Iyun/kupatsya-zaprescheno.jpg