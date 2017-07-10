Во Владимир придет «украденное» лето

По крайней мере так обещают синоптики. Уже завтра природа сменит гнев на милость. Закончатся дожди, выглянет солнце, воздух прогреется до 22-23 градусов. В среду к региону-33 подберется атмосферный фронт, подует южный ветер, потеплеет еще на пару градусов.

К концу недели и в выходные столбики термометра остановятся на отметке в 23-25 градусов. При этом сохранится вероятность кратковременных дождей.

Специалисты центра погоды «Фобос», которые не так давно пророчили отсутствие жаркого лета в Центральной России, также сжалились над жителями центральных регионов и сообщили, что во второй половине июля можно будет открыть купальный сезон. По расчетам синоптиков вода должна прогреться до 21 градуса к 23 июля.

При этом погода в июле по-прежнему будет крайне неустойчивой. Ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

Фото: http://res.cloudinary.com/mynewspro/image/upload/v1470808222/al5iyeddedc7becjxxca.jpg