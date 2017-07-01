Во Владимире запретили купаться в реках Содышка, Клазьма и озере Глубоком

Сообщение о запрете купаний накануне распространила пресс-служба администрации г. Владимира. По мнению властей, из-за низкого качества воды в этих водоёмах возникла потенциальная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В качестве аргументов приводятся данные результатов лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Именно они и стали поводом для запрета.

Также граждан призывают не использовать воду из указанных водоёмов для приготовления пищи, т.к. она может представлять реальную опасность для здоровья.

При этом, специалисты уточняют, что до окончания купального сезона из “запрещенных” водоёмов будут периодически браться пробы воды, и если её качество улучшится, население будет об этом дополнительно проинформировано.

Таким образом, пока единственным местом, которое доступно для купания в 2017 году во Владимире, остаётся озеро Семязино.

Любопытно, что о причинах столь резкого ухудшения качества воды, на сайте мэрии не сообщается. Напомним, ровно месяц назад дно каждого из четырех городских водоёмов, которые обычно открываются для купания во Владимире, было обследовано водолазами, также были взяты пробы воды и песка. Тогда их признали соответствующими всем нормативам. “Призыв” писал о том здесь.

Фото: http://golovinskiy.mos.ru /upload/medialibrary/aee /kupatsya-zapreshcheno.jpg