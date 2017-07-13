Во Владимире началось строительство ледового дворца

Будущий спортивно-тренировочный центр по фигурному катанию и хоккею «пропишется» на проспекте Ленина, 79 – это рядом с областным ГИБДД и офсетной типографией. На стройплощадке уже вовсю идут работы. Их выполняет питерская фирма, выигравшая торги.

«Дочка» этой питерской компании находится в Мурманске – именно оттуда во Владимир прибыли руководящие сотрудники – директор, прораб и механик, а также пара экскаваторов. Остальная рабсила и техника будет привлечена из Владимира.

– Земельный участок не ровный, сначала его надо вывести в уровень и потом по условиям контракта поднять на метр. Для этого нам потребуется порядка 13 тысяч кубов грунта, – сообщил «Призыву» прораб строительства Владимир Тигров. – Нам его везут бесплатно – в отвал, со всех строительных площадок Владимира.

Чтобы сделать первую часть фундамента будущего ледового дворца, грунт в срочном порядке завезли со строящейся школы из микрорайона 8ЮЗ, а также с окрестных новостроек, где недавно были выкопаны котлованы. Под вторую часть фундамента требуется в разы больше грунта. Его поэтапно укладывают и утрамбовывают. Работам мешают дожди, но строители надеются, что уже в этом году «коробка» здания будет готова и поставлена под крышу.

Владимир Тигров, прораб строительства ледового дворца во Владимире.

Погодные условия в данный момент не дают нам выполнять те виды работ, которые мы намечаем в ближайшее время. Поэтому в данный момент (строительство) идет с опозданием по срокам.

В этом году мы должны фундамент сделать, конструкцию построить, стеновое ограждение – сэндвич-панели, и кровлю. До декабря месяца.

Уже заказаны металлоконструкции, рабочий коллектив подыскивается на эти виды работ, в данный момент сейчас мы готовимся к этому.

Зимой работы тоже не остановятся. Строители проложат коммуникации, начнут внутреннюю отделку помещений. К будущей осени спортивно-тренировочный центр должны ввести в строй.

Кстати, у подрядчика имеется большой опыт работ по строительству крупных объектов. В Белгороде возвели метеостанцию, в Мурманске – здание службы «112», в Апатитах – ледовый дворец.

Во Владимире спортивный центр будет двухэтажным площадью 5 тысяч квадратных метров, трибуны рассчитаны на 785 человек. Ежедневно дворец смогут посещать 1418 человек. Кроме огромного ледового катка в спорткомплексе будут тренажерные и выставочные залы.

Парковка у здания вместит 200 машин. Общая стоимость строительства дворца – 443 миллиона рублей.