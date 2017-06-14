В Судогде готовятся к строительству ледового дворца

Ледовый дворец в городе, где из года в год проходит турнир памяти трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Рагулина, ждали не один год. Вполне заслуженно в регионе-33 считают Судогодский район столицей детского хоккея. Скорее всего через пару лет местные спортсмены смогут заниматься любимым видом спорта на крытом катке.

Объект будет построен в рамках федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы” и госпрограммы “Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области”. Общая его стоимость составляет 309 миллионов рублей. Необходимые средства из областного и местного бюджета на реализацию данного проекта в рамках софинансирования выделены в полном объеме.

Проект будущего ледового дворца уже одобрен в министерстве спорта и в настоящее время находится на согласовании в министерстве экономического развития. Как только он будет утвержден, можно будет приступать непосредственно к строительным работам.

Как нам сообщили в администрации Судогодского района, ледовый дворец разместится в Судогде напротив автовокзала. Комплекс будет включать ледовый корт, фитнес-зал, гимнастический зал, конференц-зал, кинозал, буфет, раздевалки, сушилки и прочие помещения для комфортных занятий спортом и отдыха.

После ввода объекта в эксплуатацию в нем смогут бесплатно заниматься школьники и воспитанники детских садов Судогодского района, начнут работу различные секции. Будет предусмотрено время и для платного посещения ледового дворца для всех желающих.

Ранее в департаменте физической культуры и спорта Владимирской области сообщали, что объект должен быть введен в строй в 2019 году. Также в ближайшие годы планируется построить ледовый дворец в Александрове, спортивно-тренировочный центр по хоккею с шайбой и фигурному катанию во Владимире и футбольный стадион с легкоатлетическим ядром в Суздале.

Фото: http://www.bykhov.by/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B7%D0%BE%D0%BB-%D1%88-768×445.jpg