Строительство ледового дворца стартует этой весной

На электронной площадке госзакупок владимирская мэрия выставила контракт на покупку проектно-сметной документации на спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках. Стоимость контракта – 2,5 млн рублей.

В феврале пройдут торги и в марте уже можно начинать строить. Как раз и деньги из федерального бюджета поступят. Местные власти ожидают, что по итогам исполнения бюджета в первом квартале придет первый транш на строительство дворца. Всего же проектная стоимость объекта – 443 млн рублей. По прогнозу городской администрации, строительство займет полтора года.

В прошлом году мэрия основательно подготовилась, выбрав наиболее подходящую площадку для дворца – по адресу проспект Ленина, 79, вдоль федеральной трассы, с удобным съездом со стороны Москвы. Спортивно-тренировочный центр построят на месте бывшей парковки для грузовиков. Кстати, примыкающее к ней здание уже облагораживают сайдингом.

Уже точно известно, каким будет ледовый дворец. Двухэтажное здание площадью 5 тысяч квадратных метров, на трибунах смогут разместиться 785 человек. Ежедневно спортивный центр смогут посещать 1418 человек. На первом этаже сделают спортивный, тренажерный и выставочный залы, ледовый каток, вестибюль, раздевалки, прокат, на втором – тренерские, административные помещения, санузлы. Обязательны при проектировании обустройство парковки и зеленой зоны. При спортцентре будет стоянка на 200 мест.