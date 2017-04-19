Строительство Ледового дворца во Владимире стартует в мае

Контракт выставлен на электронной площадке госзакупок. Стоимость строительства владимирского спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках оценена в 397,9 млн рублей.

Место для спортивного объекта выбрано давно – проспект Ленина, 79, на месте бывшей автостоянки у федеральной трассы при выезде из города в сторону Москвы. До этого места легко добраться и со стороны Верхней Дубровы, совсем близко – школа № 32.

Торги на выбор подрядчика пройдут 10 мая, и уже со следующего дня после заключения контракта начнётся строительство. Правда, перед этим придётся провести демонтаж существующих строений: сторожки и гаражей.

На первом этаже комплекса разместится спортивный зал с ледовым полем общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров, выставочный зал площадью 208 «квадратов», тренажерный зал, вестибюль с гардеробом и санузлом.

Чуть в стороне запроектированы четыре раздевалки для хоккеистов, четыре кабины для точки коньков и подгонки клюшек, четыре душевые, тренерские, помещение для проката коньков, туалеты и множество хозпомещений.

Для подъема на второй этаж установят два лифта, один из них будет специально оборудован для инвалидов. На втором этаже запланирован хореографический класс, кафе и несколько административных помещений.

На территории спортивного центра разместят парковку, а перед входом – светодинамический фонтан с шестью декоративными элементами «наутилусами», выпускающими струи высотой до 3 метров.