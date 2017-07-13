Во Владимире состоялся фестиваль художественного творчества «Подари тепло своей души»

Во Владимире, на Добросельской, 2г, состоялся гала-концерт областного фестиваля художественного творчества для людей старшего поколения «Подари тепло своей души»

Каждый год на фестиваль художественного творчества «Подари тепло своей души» из разных районов Владимирской области приезжают таланты. Они занимаются рукоделием, танцами, вокальным искусством, декламируют стихи и делятся радостью творчества с окружающими.

– Творческие проекты, в которых таланты могут проявить себя, занимают особое место в нашей работе, – отмечает депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – При таком живом общении в теплой дружеской обстановке реализуется идея преемственности, сохраняются и передаются из поколения в поколение национальные культурные традиции и нравственные ценности. Подобные мероприятия нацелены на то, чтобы поддержать людей старшего поколения, поощрить их активную жизненную позицию и сделать их досуг насыщеннее и ярче. Уверен, фестиваль и дальше будет собирать большое количество участников, каждый из которых вносит свой вклад в развитие культуры.

Творить на радость людям

В этом году на конкурс поступило более 50 заявок. По итогам отборочного тура финалистами стали 16 участников – солисты и самодеятельные коллективы. Победителей выбирали в четырех номинациях: «Эстрадный и народный вокал», «Мастер художественного слова», «Оригинальный жанр», «Народно-прикладное творчество».

Перед концертом в фойе кинокомплекса общественной организации «Милосердие и порядок» развернулась выставка декоративно-прикладного творчества. На ней были представлены вышитые бисером картины, лоскутное шитье, макраме, оригами, куклы и многое другое.

Регина Краснова из Покрова признается, что творчество помогает ей жить. В свои 78 она с большим удовольствием поет в хоре, играет на баяне и ложках и читает стихи. Женщина не

раз выходила на сцену киноконцертного комплекса «Милосердие и порядок», а сегодня решила удивить всех своим талантом рукоделия – Регина Александровна очень любит вязать. Многие участники фестиваля получили от нее сувениры на память.

– Я каждый год приезжаю на этот конкурс, – говорит Регина Краснова. – Меня тут уже многие знают. Атмосфера здесь замечательная, всегда интересно, весело, душевно. Я делюсь с другими тем, что умею, и сама получаю огромный заряд энергии. Хочется жить, творить, радоваться!

Директор Дома народного творчества деревни Храпки Киржачского района Татьяна Шуракова привезла на выставку кукол, сделанных из бутылок. Для создания этих шедевров используются стеклянные бутыли или пластиковые емкости для кулера. Основа набивается поролоном, формируется голова, руки и ноги, после чего за дело берутся костюмеры и художники.

– Это работа для души, – рассказывает Татьяна Шуракова. -И самим нравится, и односельчане радуются. У нас много персонажей русских народных сказок – Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Емеля и многие другие. Мы очень рады, что сегодня наш труд могут оценить жители Владимирской области.

Прославлять Россию в песне и танце

На сцене в этот день звучали стихи, песни и частушки. Танцевальный коллектив «Русский сувенир» из Вязников впервые участвует в областном фестивале. Артисты признаются, что для них это – настоящая победа.

– Мы часто выступаем у себя в районе и рады, что нам удалось выйти на более высокий уровень, – рассказывает участница коллектива Ольга Низовцева. – Основу нашего репертуара составляют народные танцы, мы стараемся сохранить русские традиции. Своим творчеством мы хотим показать молодежи и нашим ровесникам, что всегда нужно наслаждаться жизнью, развивать таланты и пробовать что-то новое. Такие конкурсы помогают нам найти новых друзей, обменяться опытом, организовать совместные проекты.

Председатель жюри, певица и композитор Ольга Кулистова отмечает, что уровень мастерства артистов растет год от года.

– Солисты развиваются, коллективы специально к конкурсу шьют новые костюмы, рукодельницы не перестают удивлять своими работами. Я восхищена этими людьми, которые вкладывают всю свою душу в то, что они делают.

Фолк-группа «Настроение» из деревни Кипрево Киржачского района принимает участие в фестивале уже третий раз. В прошлом году артисты вошли в тройку призеров, а сейчас стали лучшими среди коллективов в номинации «Эстрадный и народный вокал».

– Мы любим выступать, поем эстрадные песни в народном стиле, – рассказывает Надежда Попова. – Сегодня представили музыкальную композицию с элементами хореографии «Веселуха». Она отражает наше внутреннее состояние и настроение.

Ансамбль «Зоренька» из поселка Энтузиаст Юрьев-Польского района – также постоянный участник конкурсов для старшего поколения. Артисты давали в кинокомплексе «Милосердие и порядок» и сольный концерт.

– Людям старшего поколения очень нужно общение, и здесь мы всегда отдыхаем душой, – говорит участница коллектива Светлана Сомова. – На таких фестивалях каждый может проявить свой талант: в песне, танце, в выставке декоративно-прикладного творчества. Это так здорово! Мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за такие замечательные мероприятия. Это стимул идти вперед, развиваться и вести за собой других!

Поздравляем победителей!

• Гран-при – Александра Каблова (г.Владимир),

• номинация «Оригинальный жанр» – танцевальная студия «Русский сувенир» (г.Вязники),

• номинация «Эстрадный и народный вокал» – Анна Любанская (г. Суздаль) и фолк-поп группа «Настроение» (д. Кипрево Киржачского района),

• номинация «Мастер художественного слова» – Алексей Авсюнин (п. Городищи Пе-тушинского района).

• номинация «Народно-прикладное творчество» – Валентина Гаврилова (г. Александров).

вносит свой вклад в развитие культуры.