Владимирцев приглашают на фестиваль творчества

Ставший уже традиционным масштабный областной фестиваль творчества «Реки-Руки» пройдет с 4 по 7 марта в «Центре культуры и искусства на Соборной».

Центральным мероприятием фестиваля по традиции станет ярмарка, которая объединит десятки мастеров со всей Владимирской области.

Впервые на фестивале будет выбран «Лучший мастер фестиваля» – оцениваться будет и внешний вид мастера, и оформление его рабочего стола. Также объявлен конкурс «Владимирский сувенир», в его рамках посетители выберут лучший сувенир, наиболее полно отражающий характер Владимира и Владимирской области.

Фестиваль открывает массу возможностей и для посетителей: тут можно будет купить неповторимые подарки близким к 8 марта, выбрать уникальную вещицу ручной работы для себя, сделать что-то своими руками, найти хобби по душе.

Особый акцент в этом году будет сделан на проведение мастер-классов. Также для посетителей подготовлены развивающие занятия, психологические тренинги для женщин и не только, цикл семинаров для молодых родителей, йога, экспресс-массаж, занятия по танцам.

Особое внимание – юным участникам фестиваля. Их будет ждать «Мягкая школа», детские театрализованные представления, специализированные мастер-классы, игры и множество других интересных занятий. По традиции в рамках фестиваля пройдет конкурс детского творчества «СуперСамоделкин». Победителя наградят на главной сцене праздника.

Организаторами мероприятия выступают Владимирский областной клуб мастеров и Владимирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ». Подробную информацию по вопросам сотрудничества и участия в фестивале можно получить по телефону – 53-36-75.

Фото: http://opora-vladimir.ru/novosti/