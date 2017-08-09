Мстёра приглашает на фестиваль народного творчества

12 августа в поселке Мстёра Вязниковского района состоится ежегодный фестиваль народного творчества «Мстёрский базар».

Десятки народных умельцев Владимирской, Нижегородской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей приедут туда, чтобы представить свои произведения исконных народных промыслов: мстёрские лаковые шкатулки, ивановские скатерти и салфетки, гороховецкие игрушки и обереги, южские гармошки, судогодскую резьбу.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, гостей праздника ждут концертная и конкурсная программы, паломнический тур по мстёрским святыням, уникальные экспозиции местного музея, художественный вернисаж под открытым небом, вечер в джазовых и эстрадных ритмах, красочный фейерверк.

Фото: http://img.2r.ru/geo_objects/2014/10/a1723dc3d095e4ee386f81b37cc6c19d.jpg