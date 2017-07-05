В деле маньяка, пойманного под Ковровом, появился «полицейский след»

Следственный комитет РФ сегодня сообщил о завершении расследования в отношении бывших полицейских Дмитрия Обливина и Владимира Филимонова. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ ). Речь идёт об участковых, которые обязаны были отреагировать на обращения о помощи от многодетной матери Юлии Зайцевой, которая жаловалась на своего супруга – Олега Белова.

Это имя два года назад узнала вся страна. Жители Коврова до сих пор с содроганием вспоминают о том, что маньяк выбрал их город в качестве убежища.

Олег Белов, 1963 года рождения, уроженец города Гороховца Владимирской области, разыскивался полицией по подозрению в убийстве собственной семьи (шестерых детей, супруги и матери). Самой старшей дочери Белова Алёне на тот момент было 7 лет, самой младшей – Даше – годик. Почти все малыши были погодками… Их похоронили вместе с матерью в Коврове.

С собственной семьей изверг расправился в квартире в Нижнем Новгороде, где последние годы жила семья. С места преступления скрылся. Менее суток понадобилось силовикам, чтобы задержать подозреваемого. За это время он успел побывать в Гороховце, где расправился со совей матерью. Позже, на суде, ковровские полицейские давали показания, вспоминая, как задерживали убийцу.

4 августа 2015 года в одном из садоводческих товариществ, где был участок его тещи, силовики обнаружили Белова мирно спящим на веранде. Его разбудила опергруппа, обыскивавшая дом. На предложение сдаться он отреагировал бурно: вскочил на диван и стал размахивать ножом с длинным лезвием. В другой руке у него был свёрток, как выяснилось, с заточкой. Полицейские открыли стрельбу. Раненного Белова в наручниках отправили в больницу.

Это были его последние часы на свободе. 29 июня 2016 года Нижегородский областной суд признал Олега Белова виновным в убийстве восьми человек и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Он получил пожизненный срок и принудительное лечение у тюремного психиатра. У убийцы – шизофрения. К докторам он не показывался с начала «нулевых».

Одновременно началось следствие в отношении полицейских, не отреагировавших на обращения многодетной матери, которая впоследствии была убита. Уголовные дела были возбуждены в отношении начальника ОВД Нижегородского района полиции Александра Вольчака, его заместителя Вячеслава Никитина, начальника подразделения Виктора Миллера и двух участковых.

Выводы Следственного комитета в отношении силовиков: они отказывали в возбуждении уголовных дел, не проводя никаких проверочных мероприятий по факту обращений Юлии Зайцевой. Юлия утверждала, что муж регулярно поднимал руку на неё и детей, издевался над ними, топил в ванной, грозил убить и расчленить, но полицейские не спешили разбираться в «семейном» конфликте.

«В результате преступного бездействия указанных сотрудников полиции не было своевременно принято решение о привлечении Белова к уголовной ответственности. Зайцева и ее дети продолжали оставаться в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью. В результате Белов, осознавая свою безнаказанность, в 2015 году совершил убийство супруги и своих шестерых малолетних детей. Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Обливина и Филимонова, в связи с чем по уголовному делу в отношении них утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу», – сообщает сегодня СК.

Ранее суд принял решение об ограничении свободы Дмитрию Обливину и Владимиру Филимонову.

Фото: http://i5.imageban.ru/out/2016/06/29/ 31ed4492f42da72f63d509ab1ca4ed99.jpg