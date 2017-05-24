На след автоворов вышел служебный пес

С сообщением о краже в полицию обратился 28-летний житель деревни Александровка Муромского района. Мужчина пояснил стражам порядка, что в районе села Польцо из его автомашины «ВАЗ-21103» неизвестные похитили имущество. Кража произошла в тот момент, когда владелец автомобиля остановил его на обочине и отошел в сторону леса.

Через несколько минут мужчина услышал звук бьющегося стекла, а когда побежал к машине, то увидел, как от нее отъезжал автомобиль «ВАЗ-2106». В легковушке, принадлежащей местному жителю, не оказалось магнитолы, портмоне с деньгами в сумме 15 тысяч рублей, кейса с инструментами и мобильного телефона.

Полицейские организовали преследования автомобиля злоумышленников. Брошенная «шестерка» нашлась через несколько километров в лесном массиве. В салоне машины находилась похищенная магнитола, кейс с инструментами и портмоне, денег в котором уже, конечно же, не было.

К поискам подозреваемых в краже была привлечена служебная собака – немецкая овчарка по кличке Плутор. Взяв след, Плутор уверенно шел по запаху. В результате следы привели четвероного помощника к дачному дому в селе Польцо, где и были задержаны подозреваемые – трое безработных молодых людей в возрасте от17-ти до 24-х лет, находящиеся в сильной степени алкогольного опьянения.

Полицейские также выяснили, что автомобиль «ВАЗ-2106» принадлежит одному из задержанных. Подозреваемые свою отрицать не стали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возращено владельцу.

Фото: https://33.мвд.рф/