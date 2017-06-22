Заседание Камешковского райсовета прошло с перерывом на суд

Новый виток событий вокруг конфликта между главой Камешковского района Дмитрием Бутряковым и теперь уже и.о. главы райадминистрации Анатолием Курганским произошел на внеочередном заседании Камешковского райсовета, проходившем 19 июня. Оно оказалось, пожалуй, одним из самых необычных и затянутых за всю историю этого представительного органа.

С инициативой собрать внеочередное заседание выступила группа народных избранников в связи с протестом районной прокуратуры, посчитавшей незаконным распоряжение главы Камешковского района Д. Бутрякова об увольнении главы райадминистрации А. Курганского.

На это заседание к 13 часам прибыли 14 депутатов из 15-ти, включая главу Д. Бутрякова. Отсутствовал лишь заместитель главы Александр Назаров – по уважительной причине. Присутствовали также представители обладминистрации: председатель комитета государственной и муниципальной службы Дмитрий Лызлов и председатель государственного правового комитета Елена Шеломенцева, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Юрий Федоров и сотрудники райадминистрации.

Еще до открытия заседания группа жителей поселка имени Кирова попытались инициировать включение в повестку дня вопроса о судьбе здания местной школы, признанного аварийным. Но очередное заседание райсовета изначально планировалось 26 июня, а по состоянию здания детсада уже заказана повторная экспертиза, поэтому смысла в рассмотрении данного вопроса в «пожарном» порядке не было.

По действующему регламенту до предоставления слова гражданам сначала следовало официально открыть заседание райсовета. Однако глава Д. Бутряков делать это не спешил. А после того, как все-таки открыл, вспомнил, что ему надо отправляться в райсуд к 14.00, где назначено предварительное заседание по заявлению А. Курганского, оспорившего свое увольнение.

Депутаты даже не успели проголосовать за повестку дня, как Бутряков объявил перерыв и удалился. По регламенту перерыв в заседании райсовета может продолжаться от 15 минут до одного часа, однако глава отсутствовал более трех часов и вернулся лишь в начале шестого. Все это время большинство депутатов, сотрудники районной и областной администраций терпеливо ждали главу.

После того, как тот, наконец, вернулся, заседание райсовета продолжилось. Приняли повестку дня в таком виде:

«1. О рассмотрении представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.

О рассмотрении заявления А. З. Курганского».

Речь шла о протесте районного прокурора по поводу увольнения Курганского Бутряковым, и о заявлении главы райадминистрации о сложении полномочий в связи с окончанием срока контракта (увольнение состоялось за два рабочих дня до окончания этого срока).

Сторонники Бутрякова, правда, выдвинули предложение тему законности увольнения Курганского вообще не рассматривать до решения суда. Но им возразили, что в представлении прокуратуры предписано рассмотреть его «безотлагательно», а свою позицию райсовет может и обязан выработать самостоятельно.

Перед депутатами выступил и. о. прокурора Камешковского района Сергей Иванов. Он повторил свое представление о незаконности увольнения А. Курганского и призвал депутатов принять меры по устранению нарушений.

Депутаты предложили высказаться главе Д. Бутрякову. Тот попытался передать слово прибывшему с ним юристу. Им оказался Владимир Соколов, не слишком знакомый камешковцам, но куда более известный в соседнем Коврове. Там он избирался депутатом горсовета и работал в местной мэрии. Впрочем, из администрации Коврова его уволили еще при Табацковой, и Соколов судился по поводу своего восстановления в должности чиновника. В 2010 году он даже баллотировался на пост ковровского мэра, но проиграл. В последнее время Соколов работает в одном из профсоюзов.

Однако депутаты вполне резонно захотели выслушать не Соколова, а главу. Поэтому Бутряков сам начал излагать свою точку зрения. Он, в основном, повторил то, что было изложено в его распоряжении об увольнении Курганского. Новой, пожалуй, была лишь информация о том, что протест прокуратуры персонально в свой адрес он, как глава, отклонил.

Большинство народных избранников предложили поставить первый вопрос повестки дня на голосование. И тогда глава Бутряков заявил коллегам примерно так: вы меня не услышали, вопрос на голосование ставить не буду, заседание закрываю. А потом поднялся и ушел!

Вслед за ним на выход потянулось поддержавшее его меньшинство депутатов. Но заседание продолжилось: 9 народных избранников остались, и кворум сохранился. Они из своего состава избрали временного председательствующего Григория Попова и довели заседание до конца.

Первым решением, принятым большинством голосов, увольнение А. Курганского было признано нарушающим нормы действующего законодательства. Главе Бутрякову предписано отменить распоряжение об увольнении. Также большинством голосов принято решение о прекращении полномочий главы райадминистрации Курганского в связи с истечением срока контракта и о признании недействительной записи в его трудовой книжке об увольнении главой Бутряковым.

Работа райсовета закончилась в начале восьмого вечера – через шесть с лишним часов после начала заседания.

В следующий понедельник 26 июня состоится следующее, на этот раз уже очередное заседание райсовета.

Тем временем. 19 июня в Камешковском райсуде состоялось предварительное заседание по рассмотрению заявления нынешнего и. о. главы райадминистрации Анатолия Курганского, оспаривающего свое увольнение главой Камешковского района Дмитрием Бутряковым, а также наложенные им же дисциплинарные взыскания, в судебном порядке. Его вела председатель суда Галина Малиновская. В качестве представителя от райадминистрации присутствовала руководитель юридического отдела Елена Воробьева. Участие в заседании также приняли представители районной прокуратуры и Д. Бутряков. Суд запросил ряд документов, в том числе касающиеся указанных дисциплинарных взысканий. Скорее всего, этот процесс продолжится на следующей неделе.

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