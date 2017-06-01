Коллеги объявили главе Камешковского района выговор

У действующего главы администрации Камешковского района Анатолия Курганского в июне 2017-го заканчивается срок полномочий. Поэтому будет проведён конкурс на замещение этой должности. Правда, запустить эту процедуру оказалось сложно.

Конкурс назначается решением райсовета. Заседание было объявлено заранее, но председатель Совета – Дмитрий Бутряков, работающий на неосвобожденной основе, на него не явился, известив об этом коллег СМС-кой. Отсутствовал и его зам Александр Назаров, оказавшийся в тот день в командировке. Кворум, необходимый для начала заседания (простое большинство), впрочем, имелся – явились 9 из 15 депутатов райсовета.

В соответствии с действующим регламентом в отсутствии председателя и его заместителя председательствующим временно стал старейший из присутствовавших депутатов Николай Егоров. Затем, опять-таки действуя по регламенту, народные избранники выбрали из своей среды временно исполняющего обязанности председателя (точнее, его полномочия) на одно-единственное заседание. Им оказался депутат Григорий Попов.

В таком составе райсовет единогласно принял решение «О конкурсе на замещение должности главы администрации Камешковского района». В соответствии с данным документом, конкурс состоится в четверг 6 июля 2017 года.

С 14 июня по 3 июля в здании райадминистрации в городе Камешково будет проводиться прием документов от потенциальных кандидатов для участия в конкурсе. Также единогласно депутаты приняли решение «Об условиях контракта с главой администрации Камешковского района» – уточнили форму и содержание контракта, который будет заключен с победителем июльского конкурса.

Еще одним решением райсовета стало продление срока полномочий главы администрации Камешковского района до назначения главы райадминистрации по итогам указанного конкурса. Фактически речь идет о небольшом сроке примерно в три с половиной недели.

В заключение столь необычного заседания решением райсовета главе Камешковского района Дмитрию Бутрякову был объявлен выговор. Основанием для такой меры стало признание райсоветом неисполнение главой района полномочий, «выразившееся в попытке срыва 29.05.2017 очередного заседания Совета народных депутатов Камешковского района».

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