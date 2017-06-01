Когда владимирским женщинам будет хватать мужчин?

Владимирстат опубликовал тенденции демографической ситуации в нашем регионе. Одна из них очень порадует женщин. Наконец, соотношение мужчин и женщин выравнивается. В нашей области на 1000 мужчин приходится 1209 женщин. Согласно прогнозу Владимирстата, к 2036 году на 1000 мужчин будет приходиться 1124 женщины. Фактически у тех, кто родился в последние пять лет, уже не будет таких сложностей в поиске пары.

Есть надежда, что нашим детям и внукам не понадобится просиживать на сайтах знакомств и устраивать встречи одиноких сердец. Достойный человек, с которым можно прожить рука об руку не один десяток лет, встретится без всяких трудностей, например, на учебе или на работе, а то и просто на улице.

Надежда крепнет еще и потому, что наметилась положительная динамика в детской статистике. По данным Владимирстата, в прошлом году зафиксирован самый низкий за последние 5 лет показатель младенческой смертности. За первый квартал текущего года он уменьшился до 5 на 1000 малышей. При этом в структуре причин смерти младенцев преобладают врожденные аномалии. В 4 раза сократился коэффициент младенческой смертности от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.

Хотя сегодня женщины все же плохо стараются на светлое будущее поколения 30-х годов. Владимирстат пришел к выводу, что для улучшения демографической картины жительницам нашего региона надо больше и чаще рожать. Суммарный коэффициент рождаемости не дотягивает до нужных показателей. Для простого воспроизводства населения необходимо каждой женщине рожать как минимум двоих детей.