Потомки эмигрантов «голубых кровей» посетят Владимирскую землю

В июне потомок русских эмигрантов в Австралии Николай Вырубов собирается приехать во Владимирскую область. Он встретится с музейными сотрудниками и краеведами для того, чтобы узнать новые факты о генеалогии Вырубовых и родственных им семейств и, в свой черед, поделиться с владимирцами семейными преданиями и раритетами.

В частности, Николай Вырубов намерен побывать во Владимире, в Ковровском и Камешковском районах, где прежде находилось несколько имений Вырубовых, в том числе их главное фамильное «дворянское гнездо» бывшее сельцо Горьково на правом реке Уводи и поселок Краснознаменский – прежнее село Великово на Тальше.

Примечательно, что в Австралии ныне проживает немало русских эмигрантов, в том числе потомков «первой волны», среди которых есть и другие выходцы из наших мест. Например, в том же Мельбурне обосновались представители известного в истории Владимирской губернии дворянского рода Пестрово.

Кстати, наглядным доказательством того, что у потомков эмигрантов из Владимирского края в последнее время растет интерес к своим корням, служит и информация о том, что в августе 2017 года 33-й регион собирается посетить князь Мишель Вяземский – потомок владимирской ветви известного княжеского рода, к которому принадлежал и друг Пушкина поэт «золотого века» Петр Андреевич Вяземский. Князь Мишель Вяземский сейчас живет во Франции и серьезно занимается историей своего титулованного и оставившего немалый след в российской истории семейства.

Что касается визитера из Австралии Николая Алексеевича Вырубова, то он принадлежит к старинной аристократической дворянской фамилии, известной с XVI века. Предки Николая Вырубова в течение нескольких столетий проживали во Владимирской губернии, а родоначальником династии считается Иван Михайлович Вырубов – боярин при дворе Ивана Грозного.

По женской линии Николай Вырубов является прямым потомком Замыцких, Извольских, Чихачевых, Аксаковых, Жемчужниковых, состоит в родстве с А.С. Пушкиным и композитором С.А. Танеевым, князьями Гагариными и Оболенскими.

Прапрапрадед Николая Вырубова Александр Николаевич Вырубов, в молодости служивший в лейб-гвардии Преображенском полку, с 1800 по 1811 гг. избирался депутатом Владимирского губернского дворянского собрания от Вязниковского уезда, прапрадед Гавриил Александрович Вырубов был помощником ковровского уездного предводителя дворянства. Прадед Алексей Гавриилович Вырубов, отставной штабс-ротмистр Киевского гусарского полка, в 1850-е годы возглавлял ковровскую полицию.

Дед Николай Алексеевич Вырубов-старший в молодости служил офицером в Курляндском лейб-уланском полку, а потом уже полковником возглавлял жандармские управления в Тифлисе, Одессе и Екатеринбурге. Скончался он в чине генерал-майора в Одессе в марте 1917 года.

Его сын Алексей Николаевич Вырубов был кадетом Одесского кадетского корпуса, который из-за революционных потрясений и Гражданской войны не успел окончить, оставшись с матерью в Одессе. Во время Великой Отечественной войны в звании капитана А. Н. Вырубов служил в РККА, попал в плен, чудом уцелел в немецком лагере и в СССР не вернулся.

После окончания Второй мировой войны он с трудом избежал выдачи НКВД и, оказавшись в западной оккупационной зоне, сначала уехал в Северную Африку в Марокко – подальше от границ и спецслужб СССР, а потом и вовсе перебрался на другой край земли – в Австралию, где скончался в 1977 году в 71-летнем возрасте.

Там же, на юго-восточном побережье пятого континента, в городе-мегаполисе Мельбурне сейчас живет и его сын Николай. На своей малой родине он никогда не бывал, однако теперь, находясь уже в преклонных годах, наконец, решился-таки предпринять длительное путешествие.