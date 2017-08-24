На Владимирскую землю высадится «культурный десант» под эгидой ЮНЕСКО

Фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО и Российского Комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Его учредителями и организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Департамент культуры администрации Владимирской области, Областной Центр народного творчества.

В фестивале «Золотое кольцо» примут участие ансамбли песни и танца, фольклорные коллективы из 6 стран мира: танцевальная группа «Edelweiss» (Австрия), танцевальный ансамбль Университета Сьюдад-Хуарес (Мексика), фольклорная группа «Los Jateros» (Испания), фольклорный ансамбль «Nadsenci» (Словакия), ансамбль танца «Корея» (Южная Корея), народный ансамбль кавказского танца «Золотое руно» (Ставропольский край, Россия), народный ансамбль танца «Росинка», детская студия «Русь» и ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир) и другие ведущие коллективы народного творчества Владимирской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 4 сентября в 18.00 в Областном Дворце культуры и искусства (г. Владимир). Этнографические, фольклорные ансамбли разных стран представят вниманию зрителей различные виды и жанры народной культуры: инструментальный, музыкально-песенный, танцевальный, игровой, ярмарочный фольклор, народный эпос и др.

А 5 сентября участники фестиваля отправятся по городам и весям нашей области. Ковровчане смогут познакомиться с творчеством фольклорного танцевального ансамбля Университета Сьюдад-Хуарес (Мексика). В Камешковском Доме культуры «13 Октябрь» состоится концерт народного ансамбля кавказского танца «Золотое руно», чемпиона России по народным танцам 2016 года. Кольчугинцев порадует своим творчеством фольклорная группа «Los Jateros» из Испании, состоящая из 40 танцоров и 20 музыкантов.

Концерты и творческие встречи в рамках фестиваля «Золотое кольцо» намечены также в Гусь-Хрустальном, Камешково и Юрьев-Польском.

Заключительный концерт Международного фестиваля состоится 7 сентября в 17.00 ч. в Областном Дворце культуры (г. Владимир).

Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо» проводится в целях сохранения и популяризации всего многообразия национальных культур народов мира, укрепления всемирной культурной солидарности, творческих контактов, дружбы и взаимопонимания.

Справки по телефонам в г. Владимире:

+7(4922)32-53-72 – Областной Центр народного творчества;

+7(4922)54-33-61 – Областной Дворец культуры и искусства.