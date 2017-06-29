Потомки Вырубовых встретились на Владимирской земле

Более 15 тысяч километров преодолел житель австралийского города Мельбурн Николай Алексеевич Вырубов для того, чтобы посетить родину своих предков в бывшем Ковровском уезде Владимирской губернии. Потомок старинного дворянского рода, представители которого в течение нескольких столетий проживали в нашем крае, побывал в селах, где прежде прихожанами храмов являлись члены его семьи.

Долгожданный визит

Род Вырубовых известен с середины XVI столетия и ведет отчет с боярина Ивана Михайловича Вырубова. Его потомком в XII поколении и является нынешний житель Австралии Николай Вырубов. Вместе с Николаем Алексеевичем во Владимирскую область приехала его родственница Екатерина Сергеевна Федорова, профессор МГУ, доктор культурологии и прямой потомок Сергея Алексеевича Вырубова – двоюродного деда гостя из Австралии.

Турист из Мельбурна прибыл в Москву из Лондона, куда добирался через Дубай. Потом – Ковровский район. Гости поначалу побывали в поселке Мелехово, где находится районный музей, располагающий сегодня одним из наиболее полных вариантов родословия Вырубовых. Там состоялся обмен генеалогической и исторической информацией, причем Николай Вырубов предоставил музею копии уникальных фотографий своих предков, которые дополнят собрание материалов по семейству Вырубовых.

Николай Алексеевич в свои 63 года находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что он с рождения живет за границей, прекрасно говорит по-русски почти без акцента. Он родился в июле 1953 года в Марокко, куда его родители уехали из послевоенной Германии, так как опасались возможной выдачи советским спецслужбам.

Дед Николая Вырубова его полный тезка Николай Алексеевич Вырубов – жандармский генерал, а отец Алексей Николаевич Вырубов был убежденным антикоммунистом, поэтому семья и перебралась в Марокко, подальше от советской сферы влияния. А потом уехала из северной Африки и вовсе на край земли в далекую Австралию.

Теперь для семейства Вырубовых зеленый континент стал второй родиной, но при этом Николай Алексеевич увлеченно интересуется историей своего рода, является прихожанином православного храма в Мельбурне, читает русские книги и давно мечтал побывать на малой родине деда, прадеда и более отдаленных предков. Его кузина Екатерина Сергеевна Федорова также никогда не бывала в «вырубовских» местах Владимирского края.

Липовые аллеи

Первым пунктом маршрута стало село Овсянниково Ковровского района, в приходе которого прежде находилось сельцо Ромоданово. Там в конце XVIII – начале XIX веков находилась усадьба Вырубовых, в которой проживал отставной подпоручик Александр Николаевич Вырубов – прапрапрадед гостя из Австралии. Селение было уничтожено в 1960-е годы как «неперспективное», а вот храм в честь Казанской иконы Божией Матери сохранился до наших дней.

После этого гости посетили старинное село Антилохово. В тамошнем приходе находилось сельцо Горьково, которым Вырубовы владели в течение 186 лет – с 1731 по 1917 гг. До Горьково от Антилохово – около трех километров грунтовки. Погода стояла сухая, но все равно из двух машин, на которых прибыли гости и сопровождавшие их лица, минивен решено было оставить в Антилохово, а к японскому кроссоверу добавился отечественный всепроходимый автомобиль сельского батюшки.

В послевоенное время в Горьково на базе усадьбы был устроен пионерский лагерь, в «лихие 90-е» он прекратил свое существование, а его постройки, в том числе старый вырубовский дом, разнесли по кирпичику и по бревнышку. Сегодня об усадьбе Вырубовых напоминают лишь липовые аллеи старого парка и остатки кирпичных хозяйственных строений.

На этом месте действует частное охотхозяйство, работники которого, впрочем, любезно предоставили возможность осмотреть всю территорию. В бывшее Горьково потомков Вырубовых сопровождал настоятель храмов св. Николая Чудотворца и св. Федора Стратилата в селе Антилохово иеромонах Савва (Михнев). От места прежнего усадебного дома дорожка до сих пор спускается на живописнейший берег реки Уводи, левого притока Клязьмы, где раньше находились купальня и мостик.

Море чувств

– Горьково – место, которое в нашей семье считалось чем-то легендарным, а теперь вот оно, перед нами, и я здесь стою! – переживал остроту момента Николай Алексеевич. – Еще недавно не поверил бы, что такое возможно. Чувство, которое охватывает, когда понимаешь, что находишься на земле, где почти два столетия жили мои предки, где родился мой дед, в честь которого меня и назвали, трудно выразить словами. Это сложное соединение восторга и ностальгии…

Гости побывали в храме св. Николая Чудотворца в селе Антилохово, в котором крестили прадеда нынешнего гостя Алексея Гавриловича Вырубова и деда Николая Алексеевича Вырубова, а также предка Екатерины Федоровой Сергея Алексеевича Вырубова. Храм сейчас восстановлен после почти нескольких десятилетий запустения.

При храме чудом уцелело надгробие героя сражения при Прейсиш-Элау капитана Навагинского пехотного полка Александра Николаевича Авдулина, женатого на Елизавете Михайловне Вырубовой и скончавшегося в 1831 году.

Иеромонах Савва и его прихожанки устроили чаепитие прямо в церковной ограде, угощая первыми в этом сезоне ягодами жимолости и вкуснейшим клубничным вареньем собственного приготовления. Николай Алексеевич рассказывал об истории своей семьи, о жизни русских эмигрантов в Австралии, причем выяснилось, что он знаком с семейством Протасовых-Пестрово, выходцами из Владимирской губернии, ныне тоже обосновавшимися в Мельбурне.

Гостям вручили подарки, в том числе куклы, изготовленные умельцами в Савино. На долю Николая Вырубова пришлась симпатичная Баба-Яга, которая теперь из владимирских лесов отправится в далекий Мельбурн.

Сторона приема. В поездке по Владимирскому краю гостей сопровождали директор Историко-краеведческого музея Ковровского района кандидат исторических наук Элла Владимировна Фролова и директор краеведческого музея Савинского района Ивановской области Татьяна Леонидовна Фомина.