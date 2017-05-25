Дуть в трубочку дешевле, чем не дуть

На федеральном портале для обсуждения проектов нормативных актов выставлен документ МВД РФ, согласно которому в кодекс об административных правонарушений предлагается внести существенные поправки.

Сегодня те, кто отказывается пройти медосвидетельствование, (не важно, как: подуть в трубочку алкатестера из рук инспектора ДПС или сдать кровь в наркодиспансере) привлекают к той же ответственности, что и тех, у кого выявлено опьянение. А именно: лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Так вот для отказников в МВД хотят усилить наказание – лишение от 2 до 3 лет и штраф в размере 35 тысяч рублей.

В региональном ГИБДД так поясняют инициативу: всякий нарушитель должен быть выявлен и наказан. А у тех, у кого обнаружили наркотическое опьянение, еще и поставлен на учет.

К сведению, на территории области за 4 месяца выявлено 383 водителя, которые отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования.