Крым: долететь пока дешевле, чем доехать

Пока самолеты из Владимира на полуостров не летают, а мост через Керченский пролив не достроен, альтернативой для многих жителей региона-33 по-прежнему остается поезд. Перевозка пассажиров в курортные города Крыма с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновится в этом году с 30 апреля и будет осуществляться до 30 сентября включительно. Добраться по “единому” билету можно будет из Анапы и Краснодара в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Напомним, что “единый” билет состоит из двух частей: билета на поезд и талона для проезда на автобусе и пароме. При этом стоимость второй составной части “единого” билета по сравнению с прошлым годом не увеличится. Так, из Анапы до Симферополя можно будет добраться за 590 рублей, до Севастополя – за 690 рублей, до Феодосии – за 460 рублей, до Судака – за 540 рублей, до Ялты – за 700 рублей. Чуть дороже проезд и переправа выйдет, если конечной точкой вашего путешествия на поезде станет Краснодар. Бесплатный проезд по “единому” билету с предоставлением места в автобусе полагается детям до 5 лет, которые следуют в Крым в сопровождении взрослых. Продажи открываются на сайте ОАО “РЖД” и в кассах железнодорожного вокзала за 60 суток до даты отправления поезда.

Кстати, о поездах. Добраться из Владимира в Анапу и Краснодар проблематично. Проходящих через наш город поездов, следующих в южном направлении, мало. Поэтому скорее всего начинать путешествие к Черному морю владимирцам придется из Москвы. К слову на майские праздники стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда “Москва-Анапа”, если покупать билет сейчас, составит примерно 4400 рублей. Накинем к этой сумме тысячу для того, чтобы добраться до столицы, и в итоге поездка в Симферополь обойдется нам в 6000 рублей. Дорога туда-обратно встанет в 12 тысяч. Недешево. Особенно, если учесть, что отдыхать, в основном, едут всей семьей.

Авиакомпании (опять же если покупать билеты на майские праздники прямо сейчас) предлагают более демократичные цены. Слетать в Симферополь и обратно можно и за 8000 тысяч рублей. Но, конечно, в купальный сезон стоимость авиабилетов возрастет. Так что лучше планировать свой отдых заранее.

Фото: http://kirov-portal.ru/upload/iblock/d47/d4727d32d3522e96b1828a6fe148f9b3.jpg