Муромских детей оставили без туалетной бумаги

Муромская городская прокуратура выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства сразу в нескольких детских спортивных учреждений округа. Проверке подверглись спортивная школа «Ока», детский юношеский оздоровительно-образовательный центр “Верба” и центр развития “Орленок”.

Во всех учреждениях были зафиксированы нарушения санитарных правил. В “Вербе” на момент проверки в туалетах отсутствовала туалетная бумага, бумажные полотенца и мыло. Не укрылась от зорких глаз прокуроров пыльная вытяжка, открытый мусорный бак и отсутствие термометров в раздевалках для мониторинга температурного режима. Аналогичные нарушения были выявлены и в спортивной школе «Ока».

Кроме того, проверка показала, что в медицинской аптечке центра развития «Орленок» хранились просроченные медикаменты: раствор аммиака, йод и тюбик крема “Бадяга”, срок годности которого истек еще в марте 2014 года.

В отношении руководителей данных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении.

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