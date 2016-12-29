26 муромских семей получили ключи от новых квартир

Как сообщает новостной портал «Муром24», благоустроенным жильем в новостройке на Владимирском шоссе обзавелись преимущественно переселенцы из аварийных домов и не пригодного жилого фонда.

По словам начальника Управления жилищной политики Анны Гребенчук, все жилые помещения с хорошей отделкой, качество строительства также на высоком уровне. Мелкие недочеты, которые обычно встречаются в новостройках, будут устраняться в кратчайшие сроки.

– На сегодняшний момент округ Муром участвует во всех федеральных и областных программах по улучшению жилищных условий. Помимо этого, разработан ряд муниципальных программ. По каждой из них мы очень активно работаем. За четыре последних года предоставили очередникам более 350 квартир и денежных сертификатов на улучшение жилищных условий, – отмечает глава округа Евгений Рычков.

Всего в этом году счастливыми обладателями заветных ключей стали 102 семьи. В администрации отмечают – такие рекордные показатели превзойти будет трудно, и все же действие всех жилищных программ местные власти планируют продолжить.

Фото: http://муром24.рф/