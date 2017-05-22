«Торпедо» разделало орехово-зуевцев под орех

После разгромного поражения в московском матче с «Солярисом» футболисты владимирского «Торпедо» на своем поле принимали один из старейших футбольных клубов России – «Знамя труда» из подмосковного Орехово-Зуева.

Болельщики ожидали, что торпедовцы приложат максимум усилий для того, чтобы доказать случайность столичного разгрома, после которого «Торпедо» опустилось на восьмое место. Гости, между тем, находились на предпоследнем 13-м месте в турнирной таблице.

Начало матча осталось за торпедовцами, которые сразу же захватили инициативу в свои руки. К сожалению, в этот период игра до угроз воротам «Знамени труда» доходила редко. Пожалуй, редкие контратаки гостей были даже опаснее, но надежно играла наша оборона.

Постепенно наступление торпедовцев становилось острее. Особенно опасными были навесные передачи в штрафную площадку торпедовца Ильи Зинина, на которые откликались даже наши защитники. Так, во время розыгрыша углового опасно бил головой по воротам Антон Рудаков, но мяч пролетел чуть не точно.

На 26-й минуте гости едва не огорчили торпедовцев. Удар Антона Уколова со штрафного под перекладину ворот не без труда отразил на угловой голкипер «Торпедо» Вячеслав Граб.

Перед самым свистком на перерыв хозяевам все же удалось открыть счет. Мощный удар полузащитника Алана Боллоева пришелся в штангу ворот команды из Орехово-Зуево. Первым на отскоке оказался ветеран «Торпедо» Павел Втюрин, который уверенно добил мяч в ворота.

После перерыва торпедовцы продолжали атаковать, но заметно активизировались и гости. Не спасли «Торпедо» от опасных атак и замены, сделанные главным тренером команды Александром Акимовым. На 84-й минуте Данила Конев сумел сравнять счет. Казалось, время убывает, и спасти такой важный для «Торпедо» матч не удастся.

Угроза упущенной домашней победы заставила торпедовцев прибавить активности. Сначала опасный удар Сергея Шалина со штрафного вратарь гостей перевел на угловой, а на 90-й минуте навесную передачу удачно завершил головой Артур Айметдинов. Радости хозяев не было предела, а в добавленное арбитром время гостям отыграться уже не удалось.

Эта победа в очередной раз стала хорошим свидетельством того, что играть надо до финального свистка и при этом не терять концентрации. Скромная победа над не очень сильным соперникам позволила торпедовцам возвратиться на седьмую строчку в турнирной таблице.

До завершения турнира торпедовцам остается провести две встречи и ближайшая из них состоится 28 мая в Иванове против удачно выступающего на этом отрезке соревнований ивановского «Текстильщика».

Фото Петра Соколова