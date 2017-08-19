Владимирское «Торпедо» переиграла аутсайдера всухую

В очередном домашнем матче ФОНБЕТ – первенства России среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги (группа «Запад») владимирские торпедовцы принимали один из старейших футбольных клубов страны – «Знамя труда» из Орехово-Зуево.

В последние годы этот коллектив выступает неудачно и перед приездом во Владимир занимал последнее место в турнирной таблице, не имея на своем счету ни одного очка. Эти обстоятельства привели к тому, что хозяева, выступавшие в роли фаворита матча, сразу же захватили инициативу.

Атаки торпедовцев следовали одна за другой, но в завершающей стадии им не хватало остроты. Дальние удары Александра Заикина, Алексея Баева и Игоря Родионова цели не достигли.

А вот редкие контратака гостей были гораздо опаснее, и порой сердца владимирских болельщиков вздрагивали, но всё обошлось.

На 35-й минуте один из опасных фланговых проходов Ильи Зинина завершился красивой прострельной передачей с правого фланга и красивым голом Алексея Баева в падении головой.

Спустя несколько минут партнеры едва не повторили этот розыгрыш, и Алексей Баев, не успевший на прострел, врезался в сетку ворот «Знамени труда». На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

Едва начался второй тайм, как активный Игорь Зинин, оставшись в одиночестве в штрафной площадке футболистов Орехово-Зуево, произвел точный удар в дальний нижний угол. Преимущество торпедовцев достигло двух мячей.

Вскоре Игорь Родионов и Дмитрий Белов, заменивший после перерыва Алана Боллоева, помешали друг другу в штрафной площадке нанести точный удар по воротам. В середине тайма комбинация с участием Ильи Зинина и Дмитрия Белова завершилась точным ударом последнего, но в защитника гостей.

На 72-й минуте вновь отличился Илья Зинин, завершивший диагональную передачу Александра Заикина с правого фланга. Хозяева повели 3:0, но продолжали атаковать.

Мощный удар Дмитрия Белова отразил голкипер гостей Виталий Чилюшкин, хорошо знакомый торпедовским болельщикам.

У гостей за весь второй тайм получился всего лишь один голевой момент, когда Владимир Победимов находясь в «убойной» позиции, к счастью, не использовал свой шанс, позволив Филиппу Харину сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Итог – 3-0: уверенная победа «Торпедо», которое, набрав 10 очков, делит 3-5 места с земляками из ФК «Муром» и столичного «Велеса».

23 августа на главной арене стадиона «Торпедо» состоится матч 1/32 финала рохзырыша Кубка России по футболу 2017-2018 годов. Начало встречи в 18 часов 30 минут.

Футбольный клуб «Торпедо» приглашает своих болельщиков поддержать команду в трудно противостоянии. Заметим, что успех в этом матче позволит увидеть во Владимире команду российской премьер-лиги.

Фото Петра Соколова