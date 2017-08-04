«Торпедо» остановило «Локомотив»

В рамках третьего тура ФОНБЕТ – первенства России среди клубов ПФЛ (группа «Запад») владимирские торпедовцы принимали дебютанта турнира – столичный «Локомотив-Казанку».

Гостей здесь ждали с нескрываемым интересом, так как именно этот коллектив стал второй командой в структуре клуба железнодорожников и в нем имеют право выступать даже игроки команды РФПЛ – такие, как братья Миранчуки и даже воспитанник владимирской футбольной школы Михаил Лысов, все чаще появляющийся в «основе» главного «Локомотива».

Не случайно встреча во Владимире вызвала интерес президента футбольного клуба «Локомотив» Ильи Геркуса, который специально приехал на эту игру. Поддержать гостей прибыла и небольшая группа московских фанатов команды.

Москвичи оказались не робкого десятка и сразу же устремились вперед к воротам торпедовцев, но те выдержали первый натиск. А на 6-й минуте одна из первых острых атак хозяев привела к взятию ворот гостей. Острый проход по правому флангу завершился прострельной передачей в штрафную площадку, где торпедовец Илья Зинин с лета «расстрелял» ворота.

Радовались хозяева недолго, и спустя 6 минут москвичи сравняли счет. В своей штрафной площадке торпедовцы жестко обошлись с Александром Закускиным, и рефери Олег Евстигнеев из подмосковного Королева, усмотрев нарушение правил, назначил пенальти. Его четко реализовал Роман Тугарев.

Затем команды обменялись острыми контрвыпадами, но линия обороны оказалась неуязвима. А вот на 35-й минуте мощная атака хозяев с участием большой группы игроков завершилась точным ударом Александра Заикина и счет стал 2:1 в пользу «Торпедо».

Почти сразу после перерыва в воротах гостей побывал и третий мяч. Его автором вновь стал Илья Зинин. А перед этим болельщики увидели выход на поле «звезды» московской команды – Дмитрия Сычева, бывшего форварда сборной России, но ничем особенным он себя не проявил и спустя полчаса был заменен. Главный тренер «Локомотива-Казанки» Денис Клюев объяснил его уход следствием старых травм нападающего.

Между тем, надо заметить, что столичная команда действовала весьма жестко, и ряд торпедовцев получил травмы. На жесткие действия гостей отреагировал и судья матча. Так, спустя несколько минут после третьего гола за вторую желтую карточку с поля был удален москвич Денис Анисимов и матч гости доигрывали уже вдесятером.

Впрочем, ведя в счете – 3:1, торпедовцы, видимо, уверовали в свою победу, и это едва не сыграло с «Торпедо» злую шутку. На последней минуте матча атакующий прорыв железнодорожников завершился точным ударом Максима Чиканчи.

И концовка встречи прошла «на валидоле», так как компенсированное время составило более четырех минут.

Победа со счетом 3:2 позволила торпедовцам подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Впереди у наших футболистов две выездные игры: 7 августа – матч в Иваново с местным «Текстильщиком» в рамках 1/64 финала розыгрыша Кубка России, а 11 августа игра первенства страны в Москве против дебютанта турнира – «Велеса».

Фото Петр Соколов