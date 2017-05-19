Tele2 снизила цену на популярные фирменные смартфоны

Приобрести современные гаджеты по новой стоимости можно в салонах связи и интернет-магазине оператора.

Стоимость смартфона Tele2 Midi составляет 2 790 рублей (вместо 2 990 рублей), модели Tele2 Maxi и Tele2 Midi LTE обойдутся клиентам в 3 990 рублей (вместо 4 490 рублей), а Tele2 Maxi LTE – в 4 490 рублей (вместо 4 990 рублей).

Смартфоны Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также их версии с поддержкой LTE выполнены в лаконичном стиле и доступны в черном и белом цветах. Гаджеты работают на базе ОС Android 6.0, имеют слоты для двух SIM-карт, оснащены мощными четырехъядерными процессорами и двумя камерами. Также на смартфоны предустановлены полезные приложения оператора: личный кабинет «Мой Tele2», «Tele2 Гудок», Tele2 TV и Zvooq, которые позволяют управлять услугами связи, устанавливать мелодии вместо обычных гудков, просматривать отечественные и зарубежные фильмы и телеканалы в режиме онлайн на мобильном телефоне, бесплатно слушать и скачивать музыку из каталога с более чем 25 миллионами треков.

Модели Tele2 Midi и Tele2 Maxi отличаются диагональю экрана, мощностью процессора, объемом встроенной памяти. Пользователи этих смартфонов могут быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку и общаться в мессенджерах, а также делать качественные фотографии. Приобрести смартфоны можно в интернет-магазине и салонах связи оператора. Указанная стоимость действует без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Смартфоны Tele2 быстро нашли своего клиента и занимают значимую долю в продажах на отечественном рынке. Мы видим, что оборудование под брендом Tele2 составляет наибольшую долю среди устройств, зарегистрированных в нашей сети. За ними в рейтинге расположились устройства Apple и Samsung. Для нас это показатель высокой оценки фирменных устройств Tele2 нашими же клиентами. Летом, когда многие отправляют детей отдыхать за город – к бабушкам или в лагеря – смартфон Tele2 Midi или Tele2 Maxi по сниженной цене станет полезным обретением для всей семьи и позволит родителям всегда быть на связи с детьми. Также устройства подойдут для интернет-пользователей, которые привыкли проводить много времени в сети, общаться в соцсетях и мессенджерах».

Фирменные смартфоны Tele2 появилась в продаже в салонах связи оператора в феврале 2016 года. Первым в линейке стал смартфон Tele2 Mini, позднее покупателям стали доступны более функциональные модели Tele2 Midi, Tele2 Maxi и их версии с поддержкой LTE. Устройства Tele2 отличаются доступной ценой, а их технические характеристики отвечают основным требованиям современных пользователей мобильной связи.