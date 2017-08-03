Tele2 подарит владимирцам смартфоны в прямом эфире популярных радиостанций

Tele2 совместно с «Русским радио» и DFM во Владимире приглашают жителей Владимирской области принять участие в викторине «Найди ответ». Победители получат в подарок смартфоны Tele2 Midi LTE.

Этапы викторины будут проходить в прямом эфире радиостанций каждые четверг и пятницу с 3 августа по 11 августа 2017 года. Время выхода викторин на «Русском радио» (103.4 FM) – с 14:00 до 15:00, на DFM (102.4 FM) – с 16:00 до 17:00. Ведущие расскажут, как с пользой провести время в интернете, а также зададут владимирцам математические задачи. Участники, которые правильно решат задания, получат современные операторские устройства.

Для комфортного общения или работы в интернете Tele2 предлагает всем желающим фирменные смартфоны с поддержкой LTE. Один из них – Tele2 Midi LTE по цене всего 3 990 рублей. Устройство работает на базе ОС Android 6.0, имеет слот для двух SIM-карт, оснащено мощным четырехъядерным процессором и двумя камерами. Пользователи этого смартфона могут быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку и общаться в мессенджерах, а также делать качественные фотографии.

Мобильный интернет 4G Tele2 запущен на территории, где проживает 80% населения региона. Услуги доступны жителям Владимира и ряда населенных пунктов, среди которых Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Александров, Вязники, Кольчугино, Суздаль, Покров, Собинка, Судогда, Лакинск, Радужный, Карабаново, Меленки, Струнино, Гороховец, Камешково, Костерёво, Курлово, Красная Горбатка, Никологоры, Ставрово, Мелехово и другие.

Приобрести модемы, роутеры или фирменные смартфоны Tele2 с поддержкой 3G/4G можно в интернет-магазине и салонах связи оператора во Владимирской области. Подробнее о правилах викторины, подарках и порядке их получения на tele2.ru.