Tele2 проведет для владимирцев зарядку для ума на «Русском радио»

Ведущие зададут слушателям интересные математические задачи и наградят победителей приятными подарками от оператора.

Викторины будут проходить в прямом эфире на «Русском радио» (103.4 FM) каждые среду и пятницу с 24 мая по 9 июня. С 14:00 до 15:00 ведущие расскажут, как сэкономить на сотовой связи, а также зададут владимирцам математические задачи. Участники, которые правильно решат задания, получат красивые номера Tele2 и 500 рублей на мобильную связь.

Клиентам этих тарифных планов доступны специальные возможности – бесплатное общение в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и мессенджерах WhatsApp и Viber (за исключением видеозвонков). Звонки на номера Tele2 всей России бесплатны и не расходуют основной пакет минут, а в поездках по стране (кроме респ. Крым и г. Севастополь) интернет тарифицируется как в домашнем регионе и все входящие звонки бесплатны. По-прежнему остатки минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий месяц.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Абоненты Tele2 – это люди, которые умеют считать свои деньги и выбирают лучшее качество услуг при оптимальной цене. Радиовикторина «Найди выгоду» поможет всем желающим узнать о возможностях экономить на сотовой связи, а также в интерактивной форме освежить навыки быстро решать математические задачи. Особенно приятно, когда расчет оказывается простым и выгодным – как и с обновленной линейкой тарифов Tele2. Мы увеличили объем интернет-трафика на двух популярных тарифах для новых и действующих клиентов, но при этом оставили без изменений размер абонентской платы и остальные параметры».

Подключиться к Tele2 с новыми тарифами можно в интернет-магазине и салонах связи оператора во Владимирской области. Подробнее о правилах викторины, подарках и порядке их получения на tele2.ru.