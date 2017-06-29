Tele2 подарит владимирцам ценные призы в прямом эфире популярных радиостанций

Участники конкурса, которые в прямом эфире дадут правильные ответы на задания ведущего, получат в подарок от Tele2 фирменное оборудование с поддержкой 3G/4G – модем, роутер или смартфон Tele2 Midi LTE.

Викторины будут проходить в прямом эфире радиостанций каждые четверг и пятницу с 29 июня по 7 июля 2017 года. Время выхода викторин на «Русском радио» (103.4 FM) – с 14:00 до 15:00, на DFM (102.4 FM) – с 16:00 до 17:00. В день конкурса перед его проведением ведущие сообщат слушателям секретный код. Участники, которые правильно запомнят цифры и первыми сообщат их в эфире после сигнала ди-джея, получат в подарок от Tele2 модем, роутер или смартфон Tele2 Midi LTE.

Так, цена смартфона Tele2 Midi LTE составляет 3 990 рублей. Гаджет работает на базе ОС Android 6.0, имеет слот для двух SIM-карт, оснащен мощным четырехъядерным процессором и двумя камерами. На смартфон предустановлены полезные приложения оператора: личный кабинет «Мой Tele2», «Tele2 Гудок», Tele2 TV и Zvooq. Пользователи этого устройства могут быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку и общаться в мессенджерах, а также делать качественные фотографии.

Приобрести модемы, роутеры или фирменные смартфоны Tele2 с поддержкой 3G/4G можно в интернет-магазине и салонах связи оператора во Владимирской области. Подробнее о правилах викторины, подарках и порядке их получения на tele2.ru.