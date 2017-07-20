Tele2 подготовила бонусы для покупателей смартфонов

Tele2 объявляет о старте акции для жителей Владимирской области. При покупке фирменных смартфонов Tele2 и подключении к сети оператора с тарифом «Мой онлайн» клиенты получат до 1000 рублей на сотовую связь.

Акция проходит до 31 августа 2017 года в салонах связи Tele2 Владимирской области. При покупке смартфона Tele2 Midi LTE (3 990 рублей), Tele2 Maxi (3 990 рублей), Tele2 Maxi LTE (4 490 рублей) или Tele2 Maxi Plus (7 790 рублей) и подключении с тарифом «Мой онлайн» владимирцы получат на счет телефона бонус в размере 1000 рублей.

Покупателям гаджета Tele2 Midi (стоимость 2 790 рублей) при подключении с тарифом «Мой онлайн» на номер телефона будет начислен бонус в размере 500 рублей.

Фирменные смартфоны Tele2 выполнены в лаконичном стиле и доступны в черном и белом цветах. Устройства работают на базе ОС Android 6.0 и имеют слоты для двух SIM-карт. Модели гаджетов отличаются диагональю экрана, мощностью процессора, разрешением фотокамер и объемом встроенной памяти. Их пользователи могут быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку и общаться в мессенджерах, а также делать качественные фотографии. Технические характеристики смартфонов Tele2 отвечают основным требованиям современных пользователей мобильной связи.

Тариф «Мой онлайн» разработан специально для активных пользователей мобильного интернета. За плату 299 рублей в месяц он включает 10 Гб интернет-трафика, бесплатные звонки на номера Tele2 всей России, 300 минут для звонков по региону и 50 SMS. Остатки минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий месяц. Общение в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и мессенджерах WhatsApp и Viber (кроме видеозвонков) на тарифе бесплатно. В поездках по стране (кроме респ. Крым и г. Севастополь) интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, и все входящие звонки бесплатны.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Смартфоны Tele2 появились в наших салонах связи чуть более года назад и с тех пор неизменно занимают лидирующие позиции по числу продаж. В летнее время спрос на устройства Tele2 особенно возрастает. Ведь люди планируют отпуск и зачастую хотят обновить свои смартфоны, чтобы в пути пользоваться интернет-навигатором, а на месте активно общаться в соцсетях и мессенджерах или звонить. Комплект из смартфона Tele2 и тарифа «Мой онлайн» отлично подойдет всем путешественникам. Ведь в поездке практически по всем регионам нашей страны можно пользоваться интернетом и принимать входящие звонки на домашних условиях. А бонус до 1000 рублей поможет сэкономить средства на мобильную связь».

Количество смартфонов ограничено. Бонусные средства начисляются на номер клиента равными долями по 100 или 50 рублей в течение 10 месяцев и могут быть израсходованы на частичное погашение абонентской платы на тарифе или на оплату разговоров, SMS или интернет-трафика сверх пакета. При смене тарифа до окончания промо-периода начисление бонусных рублей будет прекращено.

Подробности у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2 Владимирской области.