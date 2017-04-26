Количество «родовых поместий» в области перевалило за десяток

На территории Владимирской области уже насчитывается 13 так называемых «родовых поместий». Названия красивые: Живоград, Дружное, Заветное, Ладное, Лучистое, Любодар, Светлое, Родное, Майское, Ягодное и так далее. Но их не найдёшь на административных и даже на топографических картах. Эти поселения там не обозначены. Но люди в некоторых из них живут. Их принято называть анастасийцами (или кедрозвонами) – адептами религиозно-экологического учения, последователями чудо-девушки Анастасии. Об образе жизни этих людей «Призыв» рассказывал три года назад.

Анастасию толком никто не видел. Она придумана уроженцем Украины Владимиром Пузаковым, бывшим фотографом, взявшим псевдоним Мегре. В рамках этого учения и осуществляется создание «родовых поместий» в сельской местности, в которых единомышленники должны жить со своими семьями, получив в собственность земельный участок размером в гектар, и питаясь плодами с этого гектара.

Сама терминология – «родовое поместье» – несколько абсурдна, так как поместьем на Руси именовалось пожизненное, то есть временное земельное владение человека, состоявшего на государственной службе. Наследственное же владение именовалось вотчиной или родовым имением. «Родовое поместье» с точки зрения исторической науки – нонсенс. Но это частности.

Первые поселения анастасийцев появились в нашей области более десяти лет назад. Сначала – в Судогодском районе, где заброшенных полей хватало и хватает. Власть – прежде всего, региональная – реагировала на пришельцев болезненно.

Во-первых, те строили дома (в зависимости от достатка и вкуса это могли быть добротные коттеджи, а могли – хижины) преимущественно на землях сельхозназначения, что по закону запрещено – эти участки предназначены для возделывания, а не для возведения жилья.

Во-вторых, кедрозвоны предпринимали попытки «легализовать» свои поселения, поменяв категорию земель. Это тоже могло породить проблемы для власти, так как в случае появления новых – официально признанных – населённых пунктов их пришлось бы обеспечивать за казённый счёт всей инфраструктурой: дорогами, линиями электропередач и т.д.

В-третьих, появление многочисленной группы людей, сплочённой одной идеологией (нетрадиционной, непонятной), страшило даже с точки зрения обеспечения порядка: а как себя поведут эти люди в той или иной ситуации?

Впрочем, за более чем десять лет каких-либо крупных инцидентов с анастасийцами не наблюдалось. Были недоразумения с местными жителями, когда приверженцы «экологического» учения перекрыли для старожилов проходившие по «родовым поместьям» тропинки в лес, которыми те привыкли пользоваться. Но до открытых конфликтов дело не дошло.

В своё время «Российская газета» пыталась доказать, что за появлением экологических поселений, в частности, в деревне Коняево Судогодского района, лежит обычная коммерция. По данным, которые она приводила, основатели экопоселений первоначально скупали паи бывшего местного СПК по цене от 4 до 10 тысяч рублей за пай в 4,8 гектара, а потом перепродавали эту землю новообращённым анастасийцам по 35 тысяч рублей за гектар. Но даже если это и так, незаконной такую сделку не назовёшь: свободный рынок, ничего не попишешь.

Но вот вопросы, которые беспокоили власть (ту самую, что должна эти вопросы и решать), за десять с лишним лет никуда не делись. «Родовых поместий» во Владимирской области становится всё больше: сейчас формируются Живоград и Подъяблочное – в Кольчугинском районе; Созониха – в Юрьев-Польском районе; Богданово – в Ковровском; Дружное, Заветное, Родное и Ладное – в Судогодском районе (Заветное вблизи деревни Коняево, а Родное у деревни Илькино); Лучистое – в Вязниковском районе; Любодар и Майское – в Меленковском районе; Светлое и Ягодное – в Гусь-Хрустальном районе.

Подавляющая часть их – на землях сельхозназначения, которые, с учётом развития аграрного сектора региона, всё более и более востребованы именно по своему прямому назначению – для ведения сельского хозяйства. Почему местные администрации допускают нецелевое использование земель – вопрос.

Как общественная и политическая сила единомышленники Пузаков-Мегре тоже о себе заявили недвусмысленно. Они уже зарегистрировали свою организацию – она называется «Родная партия», кандидаты от которой уже пытались участвовать в выборах различного уровня в 2016 году.

И проблемы безопасности с каждым годом встают всё острее и острее. Если есть неофициальные поселения, то далеко не праздный вопрос – кто там живёт? В конце концов, жители области должны знать – кто их соседи, пусть даже обитающие «в полях».

Фото: http://www.eco-kovcheg.ru/img/dr05_9.jpg