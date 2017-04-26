Скандал вокруг объединения школ в Киржаче преувеличен?

В распоряжении редакции «Призыва» оказалось письмо на имя губернатора Владимирской области Светланы Орловой и главы администрации Киржачского района Михаила Горина. Его подписали тридцать школьных учителей, и они сами просят о реорганизации.

В письме говорится, что в школе №6 г.Киржач учится 711 детей, при этом около двухсот человек вынуждены заниматься во вторую смену. В это время в школе №7 остаются свободные площади. Объединение школ позволило бы вести занятия в одну смену. Детям это дало бы возможность посещать не только уроки, но и кружки – которые традиционно работают после обеда.

Постановление о слиянии школ было подписано в феврале этого года. Практически сразу же после этого коллеги из газеты «Томикс» опубликовали открытое письмо от родителей учеников седьмой школы, в котором те протестуют против реорганизации. В списке причин на первом месте – решение перевести младшие классы в школу№6, а седьмую предназначить для старшеклассников.

«Кабинеты начального звена в 7-й школе полностью «заточены» под маленьких детей: уютные классы с маленькими партами, своими удобными раздевалками, – говорится в письме. – За лето «разбомбят» эти «классы-гнездышки», налаживая их под старших детей, а в старой школе кто-то должен создать с нуля комфортные кабинеты для малышей».

Кроме того, родителям не нравится, что младшим детям теперь придется дольше добираться до школы. Среди других опасений – увольнение педагогов, особенно достигших пенсионного возраста.

– На самом деле ситуация вовсе не такая критическая, – рассказал «Призыву» активный гражданин г.Киржач, пожелавший сохранить анонимность. – Большинство родителей и из той, и из другой школы, спокойно отнеслись к объединению. Все, чего они хотят – сделать освещение на одной из улиц, и перенести остановку общественного транспорта ближе к школе. Против реорганизации выступает «горстка людей из числа тех, кто всем всегда недоволен. Некоторые из них даже не имеют отношения к школе».

В управлении образования администрации Киржачского района опровергли информацию и о массовых протестах, и о сокращениях в штате школы. Там сообщили, что никто из учителей ни уволился, ни был уволен.

«Вокруг по сути правильной идеи реорганизации школ разгораются страсти, не имеющие ничего общего с трезвой оценкой сложившейся ситуации, – пишут учителя в обращении к губернатору. – Складывается впечатление, что некая группа лиц заинтересована не в создании оптимальных условий для получения детьми достойного образования, а в сведении каких-то личных счетов…»

Фото: http://misanec.ru/wp-content/uploads/2015/08/image14.jpg