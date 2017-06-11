На строительство двух школ потратят более 1 миллиарда рублей

На электронной площадке госзакупок выставлено два контракта на строительство двух общеобразовательных заведений. В Кольчугино на улице Шмелева поставят среднюю школу на 550 учащихся. Стоимость самой школы – 422 миллиона рублей и еще 8 миллионов рублей выделено на строительный контроль за подрядчиком. Для начала строительства придется вырубить с западной и северной части участка, а также разобрать недостроенное здание в южной части участка. Здания будут переменной этажности, с первого по третий. На первом этаже разместятся столовая, обеденный зал, слесарная и столярная мастерские, а также спортивные залы. На втором и третьем этажах обустроят учебные классы, кабинеты педагогов и администрации школы. На стадионе сделают беговую дорожку, площадки для игр в мяч. Вдоль забора высадят липы, рябины, березы, ели, отдельное место отведут для садовых деревьев, а также небольших цветников.

В Собинке новую школу будут строитель на улице Гагарина. Она сможет принять 1000 учеников. На работы затратят 647, 6 миллионов рублей. Трехэтажная школа будет состоять из трех блоков: первый – для учащихся старших классов, второй – общего пользования и третий – для учащихся начальных классов. Проектом предусмотрено, что в каждом классе должно быть не более 22 учащихся. Вся школа будет учиться в первую смену. На первых этажах трех блоков разместят гардеробы, учительскую, медпункт, слесарную и столярную мастерские, кабинет домоводства, кабинет кройки и шитья, столовую. На вторых этажах кроме учебных классов хватит места для актового и спортивного залов, кабинета информатики и тренажерного зала. На третьих этажах оборудуют кабинеты химии, биологии, физики с лаборантской, а также кабинет музыки и библиотеку.

Кстати, в кабинете домоводства поставят электрические плиты и кухонные столы для юных кулинаров. В спортивном зале установят гимнастические стенки, баскетбольные щиты и волейбольную сетку. В компьютерном классе предусмотрены одноместные столы с компьютерами для каждого ученика. Мечта, а не школа. И это еще не все. При школе даже будет два автобуса с гаражом.

А с западной стороны здания школы организуют зону отдыха. Здесь будет детская площадка, спортивные снаряды, поле для мини-футбола, комбинированную площадку для волейбола и баскетбола, площадку для гимнастики. Более того, другой стороны от школы создадут учебно-опытную зону, где откроют зооуголок, поставят теплицу, несколько грядок и мини-питомник для разведения своих растений.

Фото http://zauralonline.ru/images/photos/big/a2a37194b9e770018cb51f7f01a24312.jpg