Слияние школ в Киржаче отменили

Перед самыми майскими праздниками вышло постановление администрации Киржачского района, отменившее реорганизацию школ №6 и №7. «Призыв» уже рассказывал эту историю. Напомним: слияние школ потребовалось из-за того, что в шестой детям приходилось заниматься во вторую смену, а в седьмой, напротив, не хватало учеников.

В принципе, реорганизация устраивала большинство педагогов и родителей, однако противники объединения собрали очень деятельную инициативную группу, которая дошла до губернатора области Светланы Орловой. Хозяйка «Белого дома» в эфире телеканала «Губерния33» высказалась против новаций.

– Я сказала, что ни одной школы мы не закроем, – заявила она в начале апреля. – Для нас школы, которые есть, – это не просто школы, это очаги культуры, очаги общения, образовательных процессов, тем более что сегодня всё компьютеризировано и огромные возможности.

Так как каждое слово губернатора в нашей области есть прямое руководство к действию, киржачские власти обещали пересмотреть решение о реорганизации, а впоследствии отменили его.

При этом вопрос об учениках шестой школы, которым не хватает мест для занятий в первую смену, остался открытым. Есть предположение, что родителям предложат добровольно перевести детей в «седьмую».

Наверняка и в этой ситуации найдутся несогласные и недовольные. Так что процесс реорганизации, инициированный вопросом педагогической целесообразности, грозит перерасти в конфликт родительских групп из серии «кто громче крикнет».

Фото: http://www.bel.ru/upload/iblock/ff0/911524_248310.jpg