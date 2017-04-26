В меленковском кафе отдохнул любитель «приколов»

В полицию Меленковского района обратились сотрудники одного из местных кафе и рассказали о том, что их посетитель расплатился купюрами «Банка приколов».

Полицейские установили личность мужчины – им оказался 41-летний уроженец Республики Мордовия, в настоящее время проживающий в Петушинском районе.

Выяснилось, что вечером 21 апреля мужчина находился в кафе, где познакомился с двумя девушками и молодым человеком, с которыми продолжил свой отдых. Уже ночью компания отправилась в другое заведение. Расплачиваясь за очередной заказ, мужчина понял, что деньги закончились. Однако при себе у него имелись тринадцать тысячных купюр “Банка приколов”, приобретенные накануне для того, чтобы похвалиться перед знакомыми якобы крупной денежной суммой.

Когда алкоголь и еда закончились, злоумышленник решил, что в полумраке бармен не заметит разницу между настоящей банкнотой и купюрой “Банка приколов”. Таким образом, ему удалось приобрести спиртных напитков еще на 4 500 сувенирных рублей.

Утром, пересчитывая выручку, персонал заведения заметил подмену и попросил мужчину расплатиться. Получив отказ, работники сообщили о данном факте в полицию.

Сотрудники полиции изъяли у посетителя все тринадцать билетов “Банка приколов”. Как пояснил сам задержанный, мысль расплатиться в кафе сувенирными купюрами настигла его спонтанно.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиненный материальный ущерб возмещен.

Фото: http://cooks.kz/dayte-zhalobnuyu-knigu/