Во Владимире новая серия высоток вплотную подойдёт к частному сектору

Территория по улицам Мира, Токарева и Студенческой застраивается уже 7 лет. Между общежитий ВлГУ, автосервисов, зеркального завода и водоёмов тут и там «воткнули» с десяток многоквартирных домов. Самой разной высоты и количеством секций.

К чести строителей все дома имеют благоустроенную прилегающую территорию: ограждения, оборудованные парковки, детские и спортивные, а также контейнерные площадки. Даже последний построенный дом и тот имеет «свежий» забор.

Прямо вдоль этого забора и пройдет временная дорога для грядущей стройки на четырех оставшихся свободных участках. С другой стороны от дороги находится частный сектор на Кирпичных проездах. Люди живут здесь много лет. Дома выглядят ухоженными, на участках уже идут подготовительные работы к дачному сезону. Жители в ужасе от будущего строительства.

– Когда строились многоэтажки в 300 метрах от нас, вокруг была грязь и мусор. Проезд много раз перекрывали. А для машин это единственная дорога. В качестве альтернативы у нас – пешеходная дорожка в сторону Мира с большой лестницей. А что будет сейчас, когда дома будут строиться прямо у наших окон? – рассуждают жители Кирпичных проездов.

Шансов, что застройщик поменяет свои планы, минимальные. Проект планировки этой территории корректируется по заказу горадминистрации. В первую очередь, начнут строить 10-ти и 12-ти этажные дома с несколькими секциями. Под каждым запланирована подземная парковка, у одного будет встроенный детский сад на 60 мест.

В планах первого этапа также строительство двухуровневого гаража и пятиэтажного торгово-офисного центра с магазином. Ожидается, что все эти объекты будут выстроены в 2019 году.

Есть и ещё два перспективных объекта: один – под Арбитражный суд, другой – под ведомства городской администрации, которые сейчас находятся в разных местах города. Эти объекты местные власти по проекту территории планируют построить на участках ближе к зданию администрации области.

Кстати, в рамках реализации этого проекта планировки власти намерены построить дорогу, соединяющую улицы Токарева и Студенческую с улицей Мира.

Требуется совсем небольшой перешеек – от холма до магистрали на Мира, в районе автозаправки. Им смогут пользоваться сотни семей, заселяющих новостройки, а также жители частного сектора, мечтающие об альтернативной дороге уже много лет.