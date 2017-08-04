Во Владимире за «Пекинкой» станет ещё больше коттеджей и высоток

Во Владимире прошли публичные слушания по двум проектам планировки территорий в Сновицах-Веризино. Оба проекта представили архитекторы владимирского проектного бюро «MIR Architects» Егор Ткачев и Данила Железнов.

Первый проект предусматривает развитие территории в районе улицы Полянка. Там уже стоят десятки солидных коттеджей и обычные дома многодетных семей, которым в свое время мэрия выделила землю.

Между домов несколько лет назад за бюджетные деньги была выстроена дорога – узкая двухполосная, с небольшими, огороженными отбойниками, тротуарами. Её построили и забыли. Сегодня тротуары там поросли травой высотой с человеческий рост.

Во все стороны от готовых домов размежеваны земли под 187 (!) участков под индивидуальное жилищное строительство. Чуть поодаль в районе электростанции выстроят 4 многоквартирных дома с переменной этажностью от 5 до 12 этажей. Первые этажи отдадут под коммерческие помещения, остальные – под квартиры.

На проектируемом участке нашлось место для детского сада. Архитекторы подсчитали, что для трех тысяч новых жителей хватит ДОУ на 200 мест. Отдельный большой кусок земли отдан под торгово-офисный бытовой комплекс. Тут может открыться аптека, магазины, прачечная, ремонт обуви, клиника.

Актуальный вопрос для большинства жителей – парковки. Они будут, но в основном подземные, в многоквартирных домах. А значит, за них придется платить отдельную таксу.

Архитектор Егор Ткачев:

Второй проект планировки находится в уже сформировавшемся жилом микрорайоне Сновицы-Веризино, где уже выстроено с десяток высоток.

Появилась необходимость скорректировать сегодняшние планы расположения домов и школы. Об общеобразовательной организации давно и много говорят. Несколько лет назад уже был готов типовой проект. Теперь же, чтобы получить софинансирование федерального бюджета, нужно перенести школу в более выгодное место.

Как пояснили специалисты управления архитектуры и земельными ресурсами, «школе подобрали более выгодный рельеф». На месте стало ясно, что изначально школе оставили овраг, а теперь ее сместили на возвышенность.

Оба проекта поступят на утверждение мэрии в ближайшее время. В следующем году начнется строительство. Школу обещают заложить в 2018 году.