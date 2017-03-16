Треть владимирцев признались, что ленятся на работе

Половина владимирцев ходят на свою работу с желанием, треть идут туда без энтузиазма, еще 13% затруднились с ответом. Такие результаты опроса приводит сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру по итогам исследования среди жителей Владимира.

Агентство выяснило, какие условия труда мотивируют их работать лучше. В исследовании приняли участие более 1000 владимирцев.

Оказалось, что только четверть опрошенных работают в полную силу, а половина признают, что могли бы выполнять свои обязанности несколько лучше, треть ленятся и отсиживают часы.

Лучшей мотивацией для хорошей работы владимирцы считают увеличение заработной платы. Далее в списке важных мотиваций: комфортное рабочее место, возможности для профессионального роста, наличие интересных задач, возможность самостоятельно организовывать рабочее время и процесс, а также наличие гарантий, что тебя не уволят. Для четверти важно сокращение рутины и бюрократии в работе, 2% нуждаются в одобрении коллег.

Выбор мотивирующего фактора зависит и от профессии. Так одобрение коллег более значимо для офис-менеджеров, чем для менеджеров по продажам. Продажникам почти не важны гарантии, защищающие от увольнения, но они нужны бухгалтерам. Руководителям больше других важны разнообразные задачи, тогда как бухгалтеров этот момент мотивирует меньше.

Также влияет на выбор и образование. Сотрудники со средним образованиям более других ценят гарантии неувольнения и укрепление дисциплины труда. Специалисты со средним образования более выделяют комфорт рабочего места или среды и одобрение коллег. Люди с высшим образованием в разы чаще, чем их менее образованные коллеги, хотят работу без рутины и бюрократии, также они самые мотивированные на увеличение зарплаты, профессиональный рост, самостоятельность и улучшение управленческого состава их компаний.

75% опрошенных владимирцев согласны задерживаться на работе, если это повлияет на увеличение зарплаты, 10% готовы подумать о таком варианте, а 15% против таких подвигов. Но работать интенсивнее согласны 94% опрошенных, если это поднимет уровень дохода.

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/110545/ 11206178.b18/0_11d518_93e3c22c_orig