Треть владимирцев сменили в 2016-м работу

В ушедшем 2016 году большинство владимирцев (60%) остались на своей работе, треть (27%) сменили ее один раз и 13% меняли два и более раза. Такие данные приводит сайт по поиску работы Зарплата.ру.

Интернет-поисковик исследовал профессиональное самочувствие владимирцев и выяснил, как изменились их зарплаты, и насколько уверенно они ощущают себя на рабочем месте. В опросе приняли участие 874 жителя Владимира.

Независимо от смены работы, почти у половины опрошенных заработная плата осталась на прежнем уровне, у 30% она уменьшилась, а у 17% ее подняли.

В целом, владимирцы чувствуют себя комфортно на текущем месте работы: 22% из них ощущают себя очень уверенно, 44% – уверенно. Треть опрошенных не чувствуют стабильности на работе.

При этом лишь четверть опрошенных считают, что имеют высокие шансы на трудоустройство в первом квартале 2017 года, 35% определяют их как средние, а 41% опрошенных посчитали, что у них мало шансов найти работу.

Фото: http://kp.by/share/i/12/4434249/wr-720.sh-18.jpg