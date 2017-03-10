Петр и Феврония получат свой храм в Муроме

Праздник Петра и Февронии в Муроме – есть, а церкви, им посвященной – нет. Правда, есть мощи святых, которые хранятся в Троицком женском монастыре. Каждый раз на праздник к ним выстраивается очередь (приложиться к реликвиям успели даже премьер-министр Дмитрий Медведев с женой – которая патронирует праздник). Также на территории монастыря есть придел, часовня и источник Петра и Февронии. Исправить ситуацию решили муромские старообрядцы, которые попросили местные власти выделить землю для строительства полноценного храма.

– Мы образовали нашу общину в 2013 году, — говорит председатель Муромской старообрядческой общины Анатолий Шатохин, — и сразу же попросили местные власти выделить землю под храм. В этом городе исторически не было храмовых зданий старообрядцев. А поскольку Муром знаменит своими святыми — Петром и Февронией, которых знает каждая православная семья, впервые в истории города хотелось бы возвести храм в честь этих святых.

Впрочем, заявление о выделении участка только недавно было принято муромской администрацией и пока находится на рассмотрении. Старообрядцы рассчитывают на положительное решение вопроса (правда, в соседних Вязниках исповедующим дониконианский вариант православия в земле под строительство храма отказали – «Призыв» рассказывал об этом в феврале).

Всего в настоящее время в России находится около пятидесяти храмов и часовен, освященных во имя муромских святых, в диапазоне от Калининграда до Ижевска и Йошкар-Олы. Все они были возведены в течение последних девяти лет. Во Владимирской области сейчас есть три (не считая муромской) часовни Петра и Февронии – под Судогдой, в Радужном, в Покрове. Напомним: праздник Петра и Февронии, он же День семьи и верности, отмечается с 2008 года.