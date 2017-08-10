Пётр запоет тенором, а Феврония – сопрано

Постановку готовит Музыкально-просветительский театр, ее покажут на сцене Концертного зала им. С.И.Танеева Владимирской областной филармонии.

На кастинг приглашаются артисты-вокалисты от 19 до 35 лет. Предполагается сольное и ансамблевое пение в академическом, народном и эстрадном стиле.

Спектакль включает себя исторические и современные события, погружает в мир истории и культуры древней Владимирской земли. Особая роль в постановке принадлежит образам князя Всеволода Большое Гнездо и его супруги княгини Марии, св.князя Петра и св.княгини Февронии Муромских.

Главные роли:

Петр – тенор

Феврония– сопрано

Всеволод – баритон

Мария – сопрано

Современная пара: девушка и молодой человек – эстрадный вокал

Роли второго плана:

Бояре – 2 молодых человека

Каменщики – 2 молодых человека

Девушки – 2 – народный вокал+ академический

Священнослужитель – баритон

Прослушивание предлагаемого соискателями музыкального материала ( 1-2 произведения) состоится на художественном совете театра, с участием режиссера-постановщика : 15 августа в 11.00 во Владимирской областной филармонии.

Дополнительную информацию можно узнать, позвонив директору театра Елене Поповой по телефону 89157578737.