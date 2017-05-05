Пётр и Феврония оживут к празднику

Работа над фильмом ведется с 2010 года. Режиссёром картины стал Юрий Кулаков, известный по мультфильму «Князь Владимир» и снятому по заказу ВВС «Беовульф: анимированный эпос». Он же вместе с продюсером Юрием Рязановым стал автором сценария картины. Как сообщает портал «Киноафиша.ру», для создания «Сказа о Петре и Февронии» создатели изучали древние источники и исторические книги, раскрывающие детали времени главных героев, а также ездили в Муром, где хранятся мощи святых. В картине на основе исторических материалов воссоздаются архитектура, костюмы и уклад жизни 13 века.

Сейчас идет процесс озвучания фильма. Свои голоса главным героям подарят Виктор Вержбицкий, Станислав Любшин, Вадим Медведев. Февронию озвучивает молодая актриса Юлия Горохова, пока сыгравшая только эпизодические роли в сериалах «Крыша мира» и «Выжить после». Зато ее питомец (по легенде, у будущей святой жил ручной заяц, которого даже на иконах изображают) заговорит голосом знаменитого актера и многодетного отца Ивана Охлобыстина – он, кстати, был ведущим одного из праздничных концертов на День семьи, любви и верности в Муроме.

В фильме будут и трехголовый змей, и зеленый злодей, и, конечно, любовь, православие и народность.

Известно, что бюджет картины составил 140 миллионов рублей. Слоганом «Сказа о Петре и Февронии» будет фраза «Наша сила в любви и вере. Сила семьи в любви и вере». Презентационный трейлер картины можно посмотреть тут.

Напомним, день Петра и Февронии, он же День семьи, любви и верности, отмечается с 2008 года. Эпицентром празднования традиционно становится Муром. Сам праздник приходится на 8 июля, но основные гуляния приходятся на ближайшие выходные. Впрочем, в этом году праздник выпадает на субботу.

Фото с портала kinopoisk.ru