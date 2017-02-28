Отказаться от мата – это тоже пост

Церковные каноны достаточно строги по этому поводу: в течение сорока дней запрещается не только мясо, но и рыба, а также любые молочные продукты. Но даже овощи и орехи можно есть только один раз – вечером – в будни, и два раза – по субботам и воскресеньям. Может ли современный человек выдержать такое?

– Я православная и уже не первый год соблюдаю посты, – говорит прихожанка Константино-Еленинской церкви Наталья. – Это не так трудно, как может показаться. Правда, я ем все-таки не один раз в день, а три. И не одну морковку, а полную тарелку еды. Свежие овощи, конечно, стоят дорого. Но выручают летние заготовки. К тому же в супермаркетах продаются разные виды замороженных овощей. Если брать не пакетами, а на развес, получается недорого. Все это позволяет сделать постный стол разнообразным. А насколько вкусным – зависит от хозяйки. Если, например, почитать Шмелева – видно, насколько аппетитно это может быть.

– Пост – это не про диету, а про душу, – считает Владимир Никишин (он называет себя православным, но в церковь, как признается, ходит только по праздникам). – Поэтому во время Великого поста принимаю обязательство отказаться от вредных привычек – например, не курить (правда, сорок дней продержаться ни разу не получилось). И по возможности творить добро. Помогать тем, кто просит об этом.

Первая Неделя поста называется «Торжество православия». В церкви в это время возглашается «вечная память» всем скончавшимся защитникам веры, и «многая лета» — здравствующим. Кроме того, в соборных храмах совершается анафемствование ересей. «Это старинный обряд, и анафеме предают ересиархов древности, – объяснил священник Андрей Сидоров, руководитель пресс-службы владимирской епархии. – Причем без персоналий – никакой конкретики. И никаких современных реалий».

Также отец Андрей рассказал, что устав Великого поста формировался в достаточно тяжелые времена и с тех пор не менялся. Если человек хочет держать пост, но при этом болеет, ждет ребенка или просто чувствует, что не справится – по благословению своего духовника может получить послабление. Но каждый такой случай решается индивидуально.

По словам священника, церковь хорошо относится и к тому, что на время Великого поста человек решает отказаться от чего-то вредного (курить, материться, ссориться с родными и соседями). Или, наоборот, сделать что-то хорошее. «Пост – это время борьбы с грехом, – говорит он. – И если неопытный человек начинает борьбу по всем фронтам, он наверняка проиграет. А если начнет с малого и выдержит – это хорошо, это привествуется. В следующий раз, возможно, он сможет больше. Главное во время поста – это все-таки позаботиться о душе так, как обычно мы заботимся о теле».

Фото: www.pravmir.ru /wp-content/uploads/2013/ 08/272.jpg