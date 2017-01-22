Оперативность «штрафников» противоречит интересам казны

Виновата 50%-я скидка, предоставляемая водителям в течение 20 дней после нарушения ряда правил дорожного движения.

Заплатить вдвое меньше можно по всем пунктам статьи № 12 кодекса об административных правонарушениях. К примеру, за отсутствие у водителя при себе документов, техосмотра, нарушении скоростного режима, непристегнутый ремень, правил остановки и стоянки. Нельзя воспользоваться скидкой только если водитель пьян или отказался от медосвидетельствования, при повторных нарушениях, при выезде на встречную полосу.

По данным областного управления ГИБДД, 70% из всех выписанных в прошлом году протоколов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения оплачены с 50%-й скидкой. Что хорошо для водителей, оказалось проблемой для властей. Накануне очередного муниципалитеты и область утверждают бюджеты – каждая доходная статья планируется. Отдельной строкой прописаны доходы от штрафов в сфере БДД. Так вот, годовой план по штраф не выполнен. На сколько именно – официально пока не уточняется, подсчёт ещё идёт.

На сайте департамента по бюджетной и налоговой политике опубликованы итоги только по 10 месяцам 2016 года: собрано 60% от плана, 306 млн рублей. Выходит, в месяц в казну от водителей-нарушителей поступает порядка 30 млн рублей. На 50%-й скидке «штрафники» сэкономили как минимум 100 млн рублей.

К сведению, в прошлые годы планы по штрафам выполнялись и даже перевыполнялись.